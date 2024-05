Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 15 % Rabatt auf das Konzert am 16. Juni 2024 im Großen Saal der Laeiszhalle.

Freuen Sie sich auf einen farbenreich schillernden, ungestümen und mystischen Konzertabend! Denn mit seiner Turangalîla-Symphonie zieht der französische Komponist Olivier Messiaen (1908 - 1992) genau diese Register. Inspiriert von der Tristan-Sage, will Messiaen die Liebe und Leidenschaft in all ihren Facetten hörbar machen. Der Titel dieses einzigartigen Klangkosmos, »Turangalîla« kommt aus dem Sanskrit und bedeutet »gleichzeitig Liebeslied, Hymne an die Freude, Zeit, Bewegung, Rhythmus, Leben und Tod«, so Messiaen. Neben riesigem Orchester und obligatem Klavier – ein sehr anspruchsvoller Part, gespielt von David Kadouch – verlangt das abendfüllende Werk eine solistische Ondes Martenot, ein elektronisches Tasteninstrument, dessen Klang der menschlichen Stimme ähnelt. Nathalie Forget ist international gefragte Spezialistin für dieses Instrument. Freuen Sie sich auf einen bewegenden, leidenschaftlichen Abend mit Musik, die laut ihrem Schöpfer »Zartheit und Heftigkeit, Liebe und Ungestüm kennt; … Musik in der Art von Kirchenfenstern, in denen Komplementärfarben in wirbelnde Bewegung geraten zu sein scheinen«.