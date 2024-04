Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten zur Begrüßung ein Glas Sekt gratis (0,1 l, 10 % vol.). Diese Veranstaltung ist ab 18 Jahren!

Erleben Sie Travestie-Star Elke Winter live und hautnah auf dem Fahrgastschiff MS COMMODORE! Hamburgs heißester Törn auf der Elbe. Frivole Geschichten bei Kaffee und Kuchen, gespickt mit den schönsten Seemannsliedern in neuem musikalischem Gewand, geben Ihren Bauchmuskeln genug Energie, um das Schiff zum Schaukeln zu bringen. Elke Winter – bekannt aus dem legendären Schmidt Theater auf der Reeperbahn und aktuell mit ihrem Soloprogramm „Queen of Comedy“ on Tour – präsentiert Ihnen die etwas andere Hafenrundfahrt-Unterhaltung. Sie ist „die Liebe der Matrosen“ und egal ob für Jung oder Alt, Männlein oder Weiblein, Geburtstagsparty oder Kegelausflug: Diese Schifffahrt im Hamburger Hafen werden Sie so schnell nicht vergessen!