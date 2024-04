Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 25 % Rabatt für die Vorstellungen vom 22. bis 29. Mai 2024.

Lassen Sie sich entführen in die Welt unseriöser Geschäftsleute und zwielichtiger Gestalten! Die Geschichte des Kampfes zweier nicht ganz seriöser Geschäftsleute, des Betterclan-Königs Peachum und des Einbrecher-Königs Macheath, genannt, Macky Messer, bei der Uraufführung 1928 „als Stück mit Musik“ annonciert, war im Grunde das erste deutschsprachige Musical. Bertolt Brecht schrieb den Text zusammen mit Elisabeth Hauptmann, Kurt Weill komponierte dazu die unsterbliche Musik – und in Peter Jordans und Leonhard Koppelmanns Version des legendären Welterfolges werden die Songs in ihrer ganzen Wucht wieder nach vorn geschoben.