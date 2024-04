Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten beim Kauf einer Karte für die Vorstellung „Der einsame Weg“ vom 26. April bis 5. Mai 2024 eine zweite Karte gratis dazu.

In diesem Stück treten schmerzhafte Realität und der Wunsch zur Selbstverwirklichung aufeinander: Der Kunstprofessor Wegrat und seine Frau Gabriele waren in ihrer Jugend mit dem Maler Julian Fichtner, der Schauspielerin Irene Herms und dem Theaterautor Stephan von Sala befreundet. Die Clique aus Kunstenthusiasten brannte für ein Leben, das die gewohnten Verhaltensmuster sprengt. Doch ihre Wege trennten sich, ehe Jahre später alle wieder aufeinandertreffen – inzwischen mit den Kindern, die ihrerseits ihren Weg suchen. Der österreichische Schriftsteller Arthur Schnitzler erforschte in seinen Stücken die Wahrheiten menschlicher Beziehungen. Und auch in „Der einsame Weg“ können Sie ein kritisches Gesellschaftsporträt mit psychologischem Tiefgang erwarten.