Es ist noch ein kleines Hamburger Start-up, doch mit großartigem Konzept. „The Hoodie“ setzt den Fast-Fashion-Labels etwas dagegen, ganz nach dem Motto: Buy less but better. Und das fängt bei perfekten Basics an. „The Hoodie“ entwickelt außergewöhnlich hochwertige Kollektionen, die alle ermutigen sollen, nachhaltige Entscheidungen beim Kleiderkauf zu treffen. Alle Produkte werden in Hamburg designt, sind unisex und aus 100 % ägyptischer Baumwolle. In einer kleinen Manufaktur in Portugal hergestellt, sind es luxuriöse Basics ohne sichtbare Logos und Aufdrucke. Das minimalistische Design zeigt sich in klassischen Hoodies mit Zip und ohne, in Sweatern, die auch im Büro, beim Dinner oder Date schick aussehen, oder in klassischen T-Shirts, weißen Sneakern oder bequemen Sweatpants fürs Home-Office. In der permanenten Kollektion finden Sie nachhaltige Basics, die in keinem Kleiderschrank fehlen dürfen. Fein bis ins Detail und von höchster Qualität. Das kann sich sehen lassen!