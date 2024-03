Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten zwei Tickets zum Preis von einem für den geführten Rundgang an Bord der PEKING. Die Aktion gilt an bestimmten Terminen. Pro Termin gibt es 16 Tickets und pro TreueKarte können zwei Personen teilnehmen.

Am 24. März 2024 startet das Deutsche Hafenmuseum (im Aufbau) – Standort Schuppen 50A in die neue Saison. Neben neuen Themen und Formaten in der ständigen Ausstellung im Schaudepot sowie Workshops in der Hafenmanufaktur und zahlreichen maritimen Veranstaltungen erwartet die Besucherinnen und Besucher der historischen Viermastbark PEKING auf Rundgängen ein erster Einblick in die fortschreitende Rekonstruktion der Inneneinrichtung des beliebten Flying P­Liners. Das beliebte Format kann in der neuen Saison in erweiterter Form angeboten werden: Pro Woche stehen nun insgesamt 38 geführte Rundgänge auf dem Programm, bei denen die Teilnehmenden über die Geschichte des Schiffes, über den Prozess der Restaurierung und über die Rolle der PEKING in den globalen Verflechtungen des Salpeterhandels informiert werden. Erstmals können die Rundgänge in diesem Jahr auch in englischer Sprache und auf Plattdeutsch gebucht werden. Aufgrund des Ausbaustandes sind die Baustellenführungen nur für Personen ab einer Mindestgröße von 1,20 m möglich. Da die PEKING derzeit noch nicht barrierefrei zugänglich ist, wird die Teilnahme von Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht empfohlen. Bei den Rundgängen muss festes Schuhwerk getragen werden.