Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten zwei Tickets zum Preis von einem für die Ausstellung „Ja, ich will!“ im Jenisch Haus. Pro TreueKarte können zwei Personen teilnehmen.

Das klassizistische Jenisch Haus, das sich der Hamburger Kaufmann Martin Johan Jenisch von 1831 bis 1834 in seinen weitläufigen Park mit Blick auf die Elbe bauen ließ, ist eine der beliebtesten Locations für Hochzeitsfotos in Hamburg. Mit ihren Bildern schaffen Hochzeitsfotografen nicht nur individuelle Erinnerungen an den „schönsten Tag“, sondern sie reflektieren zugleich kulturelle Entwicklungen und gesellschaftliche Sehnsüchte. Für die Ausstellung „Ja, ich will!“ hat der niederländisch­kanadische Fotograf, Regisseur und Kurator Paolo Woods, Leiter des renommierten italienischen Fotofestivals „CORTONA ON THE MOVE“, fotografische Hochzeitsimpressionen aus vier Kontinenten zusammengestellt. Die Arbeiten der acht Fotografinnen und Fotografen zeigen Hochzeiten in Ghana, Indien, Frankreich, Spanien, Italien, Saudi­Arabien und Haiti und spiegeln die internationale Vielfalt eines zentralen gesellschaftlichen Rituals wider. Ergänzt wird die Ausstellung um ein partizipatives Projekt, in dem Hamburgerinnen und Hamburger dazu eingeladen sind, die eigenen Hochzeitsbilder zu zeigen – egal, ob sie im Jenisch Haus aufgenommen wurden oder nicht.