Alle Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 20 % Rabatt auf das Konzert von VOCI e VIOLINI am 28. November 2024 in der Hauptkirche St. Petri.

Wenn diese wahren Meister der Gesangskunst und exzellenten Virtuosen an den Streichinstrumenten zusammenkommen, stockt dem Publikum der Atem. Die Tenöre und Musikerinnen von VOCI e VIOLINI (Stimmen und Geigen) sind einzigartige Künstlerinnen und Künstler mit internationaler Ausbildung und dürfen als begnadet gelten. Jetzt sind sie auf Tournee und kommen nach Hamburg. Jede Stimme der fünf Tenöre ist so individuell, gefühlvoll wie auch kraftvoll, dass sie ihresgleichen sucht. Mit den vier Musikerinnen an den Streichinstrumenten bilden sie nicht nur ein Ensemble, sie verschmelzen zu einer Einheit, die jeden Konzertsaal grandios mit einem akustischen Klangerlebnis voller Volumen und Gänsehaut erfüllt. Freuen Sie sich jetzt schon auf zwei Stunden goldene Momente in der wunderschönen Kulisse der Hauptkirche St. Petri. Eine 15-minütige Pause ist dabei. Doch denken Sie nicht, dass Sie nur Opern-Highlights von Rossini, Verdi, Puccini und vieler anderer beliebter Komponisten genießen. Dieses Konzert bietet mehr. Die Tenöre beweisen mit ihrer Kunst auch im Modernen ihre stimmliche Ausnahmequalität. So bringen sie zusätzlich auch Popklassiker von Shirley Bassey, Céline Dion oder Freddie Mercury und Montserrat Caballé auf die Bühne und erobern garantiert Ihr Herz. Lassen Sie sich verzaubern von der akustischen Begleitung des Streichquartetts mit den vier exzellenten Musikerinnen. Der feierliche Rahmen in der Hauptkirche St. Petri ist zwar nicht die Mailänder Scala oder die Arena di Verona, aber dieses Konzert ist in jeder Hinsicht ein sinnliches, akustisches Erlebnis.