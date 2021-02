Laufen, Joggen und Radfahren für den guten Zweck

In den vergangenen Jahren war die Firma shipcloud stets beim jährlichen „Hamburg Commercial Bank“-Run (HCOB-Run) durch die HafenCity dabei, legte als Gruppe gemeinsam die Strecke von etwa vier Kilometern zurück und spendete einen Teil des Teilnehmerbeitrags – wie alle Teams – an den Verein „Hamburger Abendblatt hilft“. Dieser Charity-Lauf wurde 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Kein Lauf, keine Spende? Nicht mit shipcloud. Denn das Unternehmen wollte trotzdem etwas für den guten Zweck spenden und dies auch mit einer sportlichen Aktivität verbinden. So organisierte Franziska Grieser, Junior Software Developer, ein eigenes Benefizsport-Event im Dezember. „Um alle mit an Bord zu holen, haben wir dazu die Sportarten etwas weiter gefasst. Für jeden gelaufenen, gerannten, gejoggten oder mit dem Rad gefahrenen Kilometer aller Mitarbeitenden floss Geld in den Shipcloud-Spendentopf“, sagt sie. Mit jedem Kilometer Gutes tun – und das gleich doppelt: Für einen guten Zweck und die Gesundheit, das war das Motto. „Und vor dem Hintergrund der aktuellen gesundheitspolitischen Lage war es uns wichtig, ein Projekt zu unterstützen, das Kindern besondere Hilfsangebote machen kann. Daher hatten wir gemeinsam entschieden, dass unsere Spende an den Verein Hamburger Abendblatt hilft gehen sollte“, sagt Franziska Grieser. Insgesamt kam so am Ende eine Summe von 1175,37 Euro für den Abendblatt-Verein zusammen.

Dieses Jahr soll es am 19. Juni 2021 wieder einen HCOB-Run durch die HafenCity zugunsten des Abendblatt-Vereins geben. Aktuelle Informationen und Anmeldung dazu unter www.hcob-run.de