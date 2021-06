Hamburg Commercial Bank Run fällt im Juni aus

Am 19. Juni sollte der Hamburg Commercial Bank Run zugunsten des Abendblatt-Vereins stattfinden. Aufgrund der Coronapandemie, hat der Veranstalter BMS Die Laufgesellschaft in Abstimmung mit seinen Partnern jedoch entschieden, die Veranstaltung diesen Monat abzusagen. Die gute Nachricht für Unternehmen und Teams: Der Lauf muss nicht komplett ins Wasser fallen. „Für die große Fangemeinde des Firmenlaufs arbeiten wir derzeit intensiv an einer attraktiven digitalen Version. Damit möchten wir die Erfolgsgeschichte dieses Laufes in 2021 – wenn auch unter anderen Bedingungen – mit hoffentlich tausenden Läufern fortschreiben“, sagt BMS-Geschäftsführer Steven Richter.

So viel sei an dieser Stelle schon verraten: Es werden z.B. unterschiedliche Laufstrecken durch die HafenCity für die Teilnehmer ausgearbeitet und zum „gemeinsamen Nachlaufen“ in der zweiten Oktoberhälfte in die Laufgesellschaft-App eingespeist.

Wie bisher fließt auch hier ein Teil der Meldegebühr in den Spendentopf zugunsten des Hamburger Abendblatt hilft e.V., der damit Jugendprojekte in der HafenCity und angrenzenden Stadtteilen unterstützt. Neu ist der Name des beliebten Teamlaufs: Nach dem Ausscheiden der Hamburg Commercial Bank als langjähriger Titelsponsor wird er dieses Jahr als „HafenCity Run“ durchgeführt. „Im kommenden Jahr gibt es mit 20 Jahre HafenCity Run ein tolles Jubiläum zu feiern – das ist ein großartiges Entrée für jedes Unternehmen, das sich engagieren und fortan Namensgeber sein möchte“, so Karsten Schölermann, Gesellschafter von BMS Die Laufgesellschaft.

Infos unter: www.hafencityrun.de