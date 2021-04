Ausflüge für Kinder: Haspa sammelt Urlaubsmünzen

In jeder Filiale stehen Sammelboxen. Die Spenden gehen an den Abendblatt-Verein

Es ist nun schon das zweite Jahr, in dem Kindergruppen weder in den Frühjahrs- noch in den Sommerferien verreisen können. Aber wir alle hoffen auf die Herbstferien – so gibt es auch schon einige Anfragen von Gruppen der Hamburger Kinder- und Jugendhilfe, die mit ihren Jugend-Wohngruppen gerne im Oktober eine Freizeit am Meer organisieren würden. Einfach mal raus aus dem belasteten Alltag, ein paar Tage andere Luft schnuppern – für viele dieser jungen Menschen wäre es die erste Urlaubsreise ihres Lebens. Denn sie kommen aus sozial schwachen Haushalten oder flüchteten nach Deutschland als Minderjährige.

Schüler vom Heilwig Gymnasium beteiligen sich

Wenn Reisen nicht möglich ist, möchten wir dennoch bedürftigen Kindern und Jugendlichen kleine Trips ermöglichen, zum Beispiel in den Tierpark. Ein großer Teil der Spenden für die Ausflüge und für Reisen im Herbst soll aus der Urlaubsmünzen-Aktion der Haspa kommen. Unter dem Motto „Urlaubshelden gesucht“ stehen in allen Haspa-Filialen Sammelboxen für Urlaubsmünzen und Scheine, natürlich auch Euro, bereit, die die Sparkasse zugunsten des Abendblatt-Vereins sammelt.

Die Schülerinnen und Schüler der 5e aus dem Heilwig Gymnasium in Alsterdorf haben genau dafür mit ihrem engagierten Lehrer Frank Hincha Geld fremder Währungen gesammelt. Das möchten sie „Hamburger Abendblatt hilft e. V.“ spenden. „Trotz Corona ist ein kleiner Karton voller Münzen und Scheine zusammengekommen. Die Kinder waren sehr begeistert dabei und die Eltern haben in Schränken und Schubladen danach gekramt“, berichtet Hincha.