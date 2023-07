Urlaub an Nordsee & Ostsee: Diese drastischen Veränderungen drohen

Urlaub Tourismusexperte: Was sich an Nord- und Ostsee ändert

Berlin. Der Klimawandel birgt für den Tourismus in Deutschland und Skandinavien neue Chancen. „Da der Klimawandel auch Nordeuropa trifft, werden die Küsten von Nord- und Ostsee für Badeurlaube noch interessanter“, sagte der Direktor des Deutschen Instituts für Tourismusforschung in Heide, Bernd Eisenstein, im Interview mit unserer Redaktion.

Mittelfristig könnte es zu einer „deutlichen Saisonverlängerung an den Stränden und im Küstenhinterland von Deutschland und Skandinavien kommen – geschätzt um jeweils rund ein bis zwei Monate“. Allerdings berge eine mögliche Erhöhung der Meerestemperatur auch Gefahren für die Wasserqualität.

„Es könnte zu Problemen mit Algen, Quallen oder neuen Krankheiten kommen.“ Zudem wisse niemand, wie und wo sich der Meeresspiegel genau erhöhen wird. „All das kann keiner mit Sicherheit voraussagen.“

Urlaub an Nord- und Ostsee: Die Preise könnten steigen

Der Tourismusexperte geht davon aus, dass manche Orte an der Küste oder im Hinterland ihre Bettenkapazitäten ausbauen werden, um von einer möglichen neuen Nachfrage zu profitieren. „Sollte sich die Nachfrage erhöhen und die Kapazitäten bleiben gleich, kann von einer Preissteigerung ausgegangen werden“, sagte Eisenstein.

„Urlaub in Deutschland würde sich dann verteuern.“ Aktuell seien die Betten in deutschen Urlaubsregionen in der Hochsaison des Sommers – also im Juli und August – praktisch ausgebucht. „Aber in den übrigen Monaten ist vielerorts noch genügend Platz.“

Bernd Eisenstein ist Direktor des Deutschen Instituts für Tourismusforschung in Heide an der FH Westküste.

Foto: FH Westküste

Der Tourismusexperte warnt davor, zu schnell nach einer Verschiebung der Sommerferien zu rufen. „Dieser naheliegende Gedanke sollte gründlich geprüft werden“, sagt Eisenstein. „Im Hochsommer zu heiß wird es vor allem am Mittelmeer. Doch viele Reisende verbringen ihren Urlaub bereits jetzt in anderen Reisezielen.“ Auch wären weitere Kriterien, wie zum Beispiel pädagogische Aspekte in eine Prüfung einzubeziehen.