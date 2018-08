Kriminalität Polizeieinsatz gegen kriminelle Großfamilien in Berlin

Berlin. In Berlin ist die Polizei am Montagmorgen mit einer größeren Aktion gegen kriminelle Mitglieder arabischer Großfamilien vorgegangen. Durchsuchungen gebe es in den Stadtteilen Tiergarten und Kreuzberg, sagte eine Sprecherin der Polizei . Nach Berichten der „Berliner Morgenpost“, die wie diese Redaktion zur FUNKE Mediengruppe gehört, sollten zwei der Hauptverdächtigen dort gestellt werden. Mindestens eine Person wurde bereits festgenommen.

Beschuldigte sollen mit Kokain gehandelt haben

Der Einsatz laufe seit 6 Uhr. Nach Angaben der „Berliner Morgenpost“ sind an der Aktion Einheiten des Landeskriminalamtes (LKA), Einheiten eines Mobilen Einsatzkommandos (MEK) sowie zwei Spezialeinsatzkommandos (SEK) beteiligt. Zudem werden speziell ausgebildete Spürhunde eingesetzt.

werde Handel mit Kokain vorgeworfen. Außerdem stehen mehrere Mitglieder der Großfamilie auch unter Verdacht, im Frühjahr 2017 eine riesige Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum gestohlen zu haben. Bis heute blieb die 100 Kilogramm schwere „Big Maple Leaf“-Münze verschwunden. (dpa/fkm)



