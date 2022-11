Live! Bundestrainer Hansi Flick spricht nach Japan-Pleite

Essen. Hansi Flick stellt sich am Tag nach der 1:2-Auftaktniederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan bei der Fußball-WM in Katar außerplanmäßig den Medien. Der Bundestrainer wird am Donnerstag um 10.00 Uhr MEZ Fragen in einer digitalen Runde beantworten, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwochabend mitteilte. Ursprünglich war geplant gewesen, dass einer der Assistenten aus dem Trainerstab am Tag nach den Partien zur Presse spricht.

Die PK zur Japan-Pleite mit Bundestrainer Hansi Flick ab 10 Uhr im Live-Ticker

Das deutsche Team steht bereits massiv unter Druck. Nach dem eigenen Fehlstart und dem 7:0 Spaniens gegen Costa Rica kann ein deutsches WM-Aus in der Gruppe E bereits am Sonntag (20.00 Uhr) besiegelt werden. Der zweite Gruppen-K.o. nach der Blamage 2018 in Russland steht fest, wenn Deutschland gegen Spanien verliert und zuvor Japan gegen Costa Rica (11.00 Uhr) mindestens einen Punkt holt.

Der deutsche Bundestrainer steht nach der überraschenden Niederlage in der Kritik. Viele Experten bemängelten seine Auswechslungen im Spiel gegen die Japaner. Mehr zur Kritik an Hansi Flick lesen Sie hier.

Bundestrainer Hansi Flick äußert sich am Donnerstag in einer außerplanmäßigen Pressekonferenz zum Japan-Spiel.

