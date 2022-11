Live! Deutschland startet gegen Japan ohne Leon Goretzka

Deutschland steigt in die WM 2022 in Katar ein. Heute trifft die Nationalmannschaft auf Japan. Das Spiel des DFB-Teams im Live-Ticker.

Doha. Hansi Flick setzt gleich zum WM-Auftakt auf seinen Wortführer Thomas Müller. Der Profi von Bayern München steht nach verschiedenen gesundheitlichen Problemen in den vergangenen Wochen gegen Japan (14.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) in der deutschen Startaufstellung. Im Mittelfeld entschied sich der Bundestrainer neben Joshua Kimmich für Ilkay Gündogan. Kimmichs Münchner Klubkollege Leon Goretzka sitzt zunächst auf der Bank. Kai Havertz darf als Nummer neun ran.

Deutschland gegen Japan: Das WM-Spiel heute im Live-Ticker

Vorfreude bei den Fans: Japan trifft heute auf Deutschland.

Foto: AFP

Vor Kapitän Manuel Neuer im deutschen Tor verteidigt Niklas Süle wie zuletzt bei Borussia Dortmund rechts. Neben Abwehrchef Antonio Rüdiger besetzt Nico Schlotterbeck etwas überraschend das Zentrum, David Raum agiert links. Müller wird flankiert von seinen Bayern-Mitspielern Serge Gnabry und Jamal Musiala.

WM 2022: Die deutsche Startelf gegen Japan

1 Neuer - 15 Süle, 2 Rüdiger, 21 Schlotterbeck, 3 Raum - 6 Kimmich, 21 Gündogan - 10 Gnabry, 13 Müller, 14 Musiala - 7 Havertz. - Trainer: Flick

Flick weiß um die Bedeutung des ersten Spiels in einem Turnier. Und er äußerte großen Respekt vor dem Gegner. „Ich muss mich als Fan des japanischen Fußballs outen. Die Spieler sind taktisch wie technisch sehr gut ausgebildet. Es ist eine sehr große Aufgabe, die auf uns wartet“, sagte er am Dienstagabend in Doha: „Wir gehen aber gut vorbereitet in das Spiel. Es ist alles möglich. Man darf keinen Gegner unterschätzen. Es ist eine sehr große Aufgabe, die auf uns wartet.“

Bayern-Profi Joshua Kimmich sprach von einer „riesigen Motivation“, mit der die deutsche Mannschaft in die WM starte. „Wir wissen alle, dass das bei der letzten WM von uns nichts war. Wir mussten jetzt lange darauf warten. Es wird wichtig sein, dass wir mit einem guten Spiel starten. Bei der WM und der EURO haben wir das erste Spiel zuletzt jeweils verloren“, erinnerte der 27-Jährige an den Turnierfehlstart 2018 und 2021. „Ich bin überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden“, sagte Kimmich optimistisch zum WM-Start gegen Japan.

