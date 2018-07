Tour de France: Thomas trägt Gelbes Trikot nach Paris

Geraint Thomas jubelt im Ziel in Espelette. Der Waliser steht vor seinem ersten Triumph bei der Tour de France. Foto: dpa

Espelette. Da war er, dieser „Alles-kann-noch-passieren“-Moment, vor dem Geraint Thomas immer gewarnt hatte. Ungefähr nach 18 Kilometern des Einzelzeitfahrens rutschte der Waliser in einer Kurve auf dem feuchten Asphalt weg. Das Rad schwenkte aus, Thomas‘ Hände klammerten sich an den Zeitfahr-Lenker. Das Rad stabilisierte sich.

Wales hat einen neuen Nationalhelden

Geraint Thomas, ein rasender Kosmonaut auf seinem aerodynamischen Rennrad, setzte seine Fahrt fort zum ersten Gesamtsieg bei der Tour de France. Nach 13 weiteren Kilometer hatte es der 32-Jährige ins Ziel in Espelette nahe der spanischen Grenze geschafft. Jetzt endlich durfte seine Frau Sara Elen Thomas ihm gratulieren, jetzt endlich strahlte auch der Waliser, der sich so lange zurückhaltend gegeben hatte. Bei der letzten Etappe an diesem Sonntag sind Attacken auf das Gelbe Trikot verpönt. Wales hat einen neuen Nationalhelden.

Thomas‘ offizielles Tagesziel an diesem Samstag konnte nur lauten, den Vorsprung auf den Zweiten Tom Dumoulin zu verwalten. Der niederländische Zeitfahrweltmeister hat auf kurzen Strecken seine Stärken und zeigte das auch. Knapp vor Chris Froome und Geraint Thomas gewann der 27-jährige die vorletzte Etappe. Für ganz oben reicht es nicht, aber nach dem Zweiten Platz beim Giro ist dieser Erfolg mehr als beachtlich. „Wir sind ohne ein konkretes Ziel in die Tour gegangen“, hatte sein sportlicher Leiter Luke Roberts gesagt. „Wir wollten einfach sehen, wozu er in der Lage ist.“ Den lange besten der Welt zu schlagen und hinter dem derzeit besten der Welt Paris zu erreichen. „Das ist unglaublich“, staunte Dumoulin über sich selbst.

Thomas führt die Sky-Ära fort

Abgesehen von dem Schicksalsschlag, den Thomas ereilen könnte, gibt es keine Zweifel mehr am Erfolg des Walisers. „G“ ist der dritte Brite, der das Gelbe Trikot gewinnt. Er führt die Ära Sky fort, nachdem Bradley Wiggins (2012) und Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017) auf dem Champs-Elysée triumphiert hatten.

Eine andere geht zu Ende: Froome scheitert am historischen Double aus Giro und Tour, das zuletzt Marco Pantani gelungen war. Immerhin konnte der 33-Jährige den dritten Platz im Gesamtklasement zurückerobern. Am Vortag hatte ihm der Slowene Primoz Roglic (Lotto-NL-Jumbo) diesen streitig gemacht. „Das ist ein Traum, neben Geraint in Paris auf dem Podium zu stehen“, sagte Froome im Ziel. „Gestern war es auf der letzten Pyrenäen-Etappe sehr schwer für mich, deshalb habe ich fast nicht mehr daran geglaubt.“

Froome gibt sich gelöst und scherzt

Die Italien-Rundfahrt, aber auch die andauernde Debatte um die Salbutamol-Affäre schienen beim gebürtigen Kenianer Spuren hinterlassen zu haben. Im Ziel gab sich Froome gelöst und spaßte mit Dumoulin. Ein Bild, das im Einklang steht mit den vergangenen Wochen. Froome blieb durchgehend ruhig und kollegial. Auch eine beachtliche Leistung angesichts der Pfiffe, die ihn vom Start der Tour auf jedem Kilometer verfolgten.

Dumoulin hingegen war mit Wut ins Rennen gegangen. Am Vortag hatte er sich über Primoz Roglic geärgert. Der spätere Etappensieger habe auf der Abfahrt des Col d’Aubisque den Windschatten des vor ihm fahrenden Motorrades ausgenutzt, beklagte Dumoulin. Dazu kam, dass der Kapitän von Simon Geschke und Nikias Arndt beinahe ohne sein Zeitfahrweltmeister-Trikot ins Rennen gegangen wäre. Das weiße Trikot hatte Dumoulin im Hotel vergessen, sein Sponsor konnte noch Ersatz besorgen.

Das Grüne Trikot des besten Sprinters trägt weiterhin Peter Sagan. Wie der Franzose Alan Philippe, Inhaber des gepunkteten Bergtrikots, muss er nur noch Paris sicher erreichen.

