Nach WM-Aus: So erholen sich die deutschen Nationalspieler

Köln. Mesut Özil posiert auf der Ferieninsel Santorin für Fotos, Mats Hummels kümmert sich liebevoll um Söhnchen Ludwig, und Thomas Müller unterstützt Ehefrau Lisa bei einem Dressurturnier in Innsbruck. Während Bundestrainer Joachim Löw sich für eine Fortführung seines Vertrages entschieden hat, bewältigen die gefallenen Weltmeister eine Woche nach dem blamablen Vorrunden-Aus in Russland ihren Frust auf unterschiedliche Weise.

Özil genießt gemeinsam mit Freundin Amine Gülse die griechische Sonne und übermittelte gleich eine Liebeserklärung bei Instagram.

„Danke, dass du immer für mich da bist. Du bringst mich auch dann zum Lachen, wenn meine Welt aus den Fugen gerät“, schrieb Özil und postete dazu ein gemeinsames Urlaubsfoto mit dem Meer im Hintergrund.

Hummels macht wohl Urlaub in Kroatien

Auch Hummels lenkt sich im Süden ab. Einträge seiner Frau Cathy in den sozialen Netzwerken lassen darauf schließen, dass sich der Bayern-Star in Kroatien aufhält. Dabei überwindet Hummels seinen Ärger nicht nur mit Hilfe seines Sohnes und der Sonne. Hummels veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Bild, auf dem die Anzeige eines Laufbands zu sehen ist. „Wenigstens lässt sich Wut gut in Energie umsetzen“, schrieb er dazu.

Die Spieler suchen hingegen Ablenkung. Torhüter Kevin Trapp ist mit Freundin Izabel Goulart in einem Luxushotel auf Capri abgestiegen und nutzte die Zeit für eine Bootstour. Zeit hat auch Julian Brandt. Sein Leverkusener Trainer Heiko Herrlich räumte ihm ein paar Tage Sonderurlaub ein. „Er wirkte auf mich sehr müde. Ich habe ihn gefragt, ob ihm drei Wochen zur Erholung ausreichen. Er antwortete, dass ihm dreieinhalb Wochen schon guttun würden“, sagte Herrlich der Bild: „Dann habe ich ihm gesagt: ‘Du bekommst ein paar Tage extra. Mach vier Wochen Urlaub’“

Marco Reuss darf sich nur drei Wochen ausruhen

Borussia Dortmund zeigte sich bei Marco Reus weniger gnädig. Der BVB startet am 18. Juli Richtung Amerika, Reus muss nachkommen. „Spieler, die in der Vorrunde ausgeschieden sind, haben drei Wochen Urlaub. Demnach werden sie zwei Tage später in die USA nachreisen“, sagte Sportdirektor Michael Zorc. (sid)

