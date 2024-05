Pinneberg. Hausmeister Benjamin Zablonski will Sternekoch Johann Lafer am Herd überzeugen. Es ist nicht sein erster Auftritt im Fernsehen.

Sternekoch Johann Lafer hat eine neue TV-Show in SAT.1 – und ein Pinneberger ist dabei. Bei „Drei Teller für Lafer“ treten drei Hobbyköche aus drei Generationen am Herd gegeneinander an und kreieren jeweils einen kulinarischen Teller. „Es geht nicht nur um den Wettbewerb, sondern vor allem um die Kochleidenschaft dreier Generationen“, beschreibt Lafer das Konzept. Einer der Kandidaten, die am heutigen Dienstag von 15 Uhr an zu sehen sind, kommt aus Pinneberg.

Benjamin Zablonski arbeitet als Fahrer und Facilitymanager in der Kita Waldstraße in Pinneberg. Seine große Leidenschaft gilt dem Kochen. In der Sendung „Drei Teller für Lafer“ will der Genussmensch und Weinliebhaber den anspruchsvollen Gaumen des bekannten Fernsehkochs überzeugen. Johann Lafer gibt dabei ein Motto vor: Dieses Mal geht es um kulinarische Klassiker.

Pinneberger kocht bei Sat.1-Show Drei Teller für Lafer

Die Hobbyköche setzen sie auf ihre eigenen Zutaten und ihre sehr persönlichen Interpretationen von Johann Lafers Motto. Benjamin Zablonski hat sich für ein Filet vom Seeteufel, umwickelt mit Parmaschinken und Salbeiblatt, auf einem Safran-Risotto mit Orangenschaum entschieden.

Anna Obenauer (v.l.), Benjamin Zablonski aus Pinneberg und Anke Doris Kiekel kocen gemeinsam mit Spitzenkoch Johann Lafer in der Kochsendung Drei Teller für Lafer von Sat.1. © Markus Hertrich | Markus Hertrich

Der 39-Jährige steht nicht zum ersten Mal vor der Kamera. Bei der ZDF-Kochsendung „Küchenschlacht“ kredenzte er 2022 unter anderem Kartoffel-Linsen-Curry mit Mango und Pfannenbrot mit Knoblauch-Joghurt sowie Thunfisch-Tataki im Sesam-Mantel mit Erbsen-Minze-Püree und buntem Gemüse. Bei der damaligen Show schaffte es immerhin in die dritte Runde.

Drei Teller für Lafer mit Pinneberger Kandidaten wird heute ausgestrahlt

Bei der Sat1-Show wird Sternekoch Johann Lafer kommentieren, hat den ein oder anderen Kochtipp parat. Und: Er stellt sich auch selbst an den Herd, um fürs Publikum zu kochen. Am Ende entscheidet er, welcher Teller gewinnt. Wie Benjamin Zablonski abschneidet, ist am heutigen Dienstag, 14. Mai, von 15 Uhr an in SAT.1 zu sehen.