SHGF: Starkoch zu Gast in Pinneberg - Er kochte schon für Brad Pitt

Pinneberg. Das 37. Schleswig-Holstein Gourmet-Festival (SHGF) geht im neuen Jahr auf seine zweite Etappe. Fans der gehobenen Küche können sich wieder auf kulinarische Erlebnisse in den Restaurants im Norden freuen, wenn trendgebende Gastköchinnen und -köche erstklassige Produkte zu faszinierenden Menüs verarbeiten. Mit dabei sind auch wieder das Cap Polonio in Pinneberg und das Restaurant Zur Erholung in Uetersen.

Der Hamburger David Görne kocht in seiner Wahlheimat Normandie in seinem Restaurant „G.a.“. Die Abkürzung steht für „Grand appétit“. Am 24., 25. und 26. Februar wechselt er als Gastkoch ins Pinneberger Hotel Cap Polonio und lässt seiner Passion des Savoir-vivre, also der Kunst, das Leben zu genießen, freien Lauf.

SHGF: Cap Polonio in Pinneberg gehört zu beliebtesten Adressen

Die ersten beiden Termine am Freitag und Sonnabend sind bereits ausgebucht, doch es gibt eine Warteliste. Und für Sonntag gibt es noch einige freie Plätze im Restaurant Rolin, das Küchenchef Marc Ostermann führt. „Das Cap Polonio gehört zu einer der beliebtesten Adressen beim SHGF“, sagt Susanne Plaß vom SHGF. Die Veranstaltungen dort sind immer schnell ausgebucht, trotz des Preises.

Marc Ostermann, Küchenchef des Restaurants Rolin im Cap Polonio in Pinneberg hatte kürzlich Gastkoch Christoffer Norton (Restaurant Domestic, Aarhus /Dänemark) beim Schleswig-Holstein Gourmet Festival zu Gast.

Foto: Anne Dewitz / Pinneberg

Das Fünf-Gänge-Menü kostet inklusive begleitender Getränke immerhin 200 Euro. „Die Betreuung der Gäste im Hotel Cap Polonio ist immer sehr persönlich und herzlich. Sie sprechen jeden Gast direkt an“, sagt Plaß. Die tolle Atmosphäre und die warme Gastfreundlichkeit würden dafür sorgen, dass die jeweils hundert Plätze am Abend schnell vergriffen seien.

SHGF: Anmeldung im Cap Polonio noch möglich

„Viele Gäste kommen auch aus Hamburg und dem Umfeld Pinnebergs, wo viele wohlhabende Menschen und Gourmets leben“, sagt Plaß. Sicherlich spielt auch die gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel eine Rolle, denn die Gänge werden mit passenden Weinen serviert und auf das Auto wird an so einem Abend gern verzichtet.

Für Gäste, die von weiter her anreisen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, im Cap Polonio zu übernachten. Wer sich noch anmelden möchte, kann dies per E-Mail info@cap-polonio.de oder über die Webseite www.cap-polonio.de tun.

Spitzenkoch David Görne begrüßte auch schon Brad Pitt in seinem Haus

David Görne, der die Gäste im Cap Polonio im Februar verwöhnen wird, ist seit 2009 sein eigener Herr im Herrenhaus Manoir de Rétival oberhalb der Seine. In dem Herrenhaus, das seinen Eltern gehörte, vermietet er auch Zimmer. Auch Prominte wie Brad Pitt zählen zu seinen Gästen.

Als gebürtiger Hamburger lernte er im Louis C. Jacob bei Chef Thomas Martin. Anschließend arbeitete er mit Chef Dirk Luther viele Jahre Hand in Hand in Meierwik bei Flensburg, Meierei im Alten Meierhof Vitalhotel. Es folgte eine weitere Station bei Alain Ducasse in Paris.

Schleswig-Holstein Goumt Festival: Sterneköche verwöhnen Gäste

2009 entschied David sich für die Selbständigkeit und ein eigenes Restaurant. Im Jahr 2016 wurde er für seine Begeisterung für die französische Küche und sein Talent mit einem Stern vom Guide Michelin Frankreich belohnt. Im Jahr 2020 folgte ein grüner Stern für besonders nachhaltige Produktion von Lebensmitteln und Ressourcenschonung geehrt.

„David Görne liebt es, seine Gäste zu verwöhnen“, sagt Susanne Plaß. Beim letzten Mal sei er mit drei Kilogramm feinstem schwarzen Trüffel angereist und habe an jedem Abend ein Kilo des edlen Pilzes über die Essen der SHGF-Gäste gerieben. „Bei 100 Leuten ist das sehr viel.“ Auch im Februar werde es wieder eine Explosion der Aromen, ist sich Plaß sicher.

SHGF endet mit Restaurant-Hopping für jüngere Gäste

Die zweite SHGF-Runde endet am 6. April 2024 mit der 16. Tour de Gourmet Jeunesse für Feinschmecker zwischen 18 und 40 Jahren. Das Restaurant-Hopping für jüngere Gäste, das gute Laune, spannende Küchen und Speisen sowie neue Bekanntschaften und Netzwerke verspricht, findet zum 16. Mal statt.

In diesem Jahr steht die neue HanseGarnelen Kreislaufanlage in Glückstadt, der Bioland Gold Betrieb Zur Erholung in Uetersen und das Hotel Cap Polonio in Pinneberg auf der Route. Los geht es um 12 Uhr in Glückstadt mit Einblick in Europas größte, nachhaltige Garnelenfarm – natürlich mit einem Snack garniert.

Tour de Gourmet Jeunesse führt auch nach Uetersen und Pinneberg

Die Geschwister Bernd und Anne Ratjen, hier mit Bernd Ratjens Sohn Jakob, betreiben im Restaurant Zur Erholung in Uetersen auch einen Bioladen.

Foto: Anne Dewitz

Danach begrüßen die Geschwister Bernd und Anne Ratjen in ihrem Betrieb Zur Erholung in Uetersen die Feinschmecker mit einer feinen Bioküche. Den Hauptgang und das Dessert kreiert Marc Ostermann, Küchenchef im Hotel Cap Polonio, nach seiner französischen Art. Die Teilnahme kostet 130 Euro inklusive Vier-Gänge-Menü, begleitender Getränke und Shuttleservice von Glückstadt bis Pinneberg, Buchung über shgf@plass-relations.de.

„Ein Fünf-Gänge-Menü beim SHGF ist etwas Besonderes – und auch zu Weihnachten, Geburtstagen oder Jubiläen ein individuelles Geschenk, um kostbare Zeit bei anspruchsvoller Kulinarik zusammen zu verbringen“, sagt Susanne Plaß. Weitere Informtionen zu allen Teilnehmern gibt es unter www.gourmetfestival.de.