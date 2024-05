Rellingen. Klassik in Rellinger Kirche: Luz Leskowitz und die Salzburger Solisten spielen drei Tage. Das wird den Besuchern zum Abschied geboten.

„Nach 36 erfolgreichen Jahren wünscht man einen Neuanfang – ich werde auch neu anfangen mit all meinen Musikerkollegen“, schreibt Luz Leskowitz (80). Der Gründer und Intendant des Rellinger Maifestivals hatte selbst keinen Grund gesehen, aufzuhören, auch nicht sein Alter. Doch das Maifestival soll künftig jünger aufgestellt werden.

In einem Punkt sind sich alle Beteiligten einig: das 37. Maifestival soll eins mit Wow-Effekt werden. In diesem Jahr spielen vom Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Mai, insgesamt 18 Musikerinnen und Musiker, darunter Sergei Nakariakov, einer der weltbesten Trompeter, Michala Petri, begnadet an der Blockflöte und Piccoloflöte, und Charlotte Melkonian, eine zehnjährige Cellistin, die im 3sat-Film „Wunderkinder“ zu sehen war.

Rellinger Maifestival: Salzburger Solisten um Luz Leskowitz spielen Mozart

Die Salzburger Solisten um Luz Leskowitz und seine berühmte Stradivari beginnen das Klassik-Festival am Freitag mit Mozart und beenden es am Sonntag mit eben diesem. Am ersten Tag tritt außerdem die zehnjährige Cellistin Charlotte Melkonian zusammen mit David Geringas auf. David Geringas ist überzeugt: „Sie wird bestimmt eine zweite Jaqueline du Pré werden.“

Rellinger Maifestival: Der russische Trompeter Sergei Nakariakov tritt auf. © Photo Thierry Cohen | Photo Thierry Cohen

Mette Hanskov hat für die Gala ein Lied von Cesar Franck für Violine, Kontrabass und Klavier bearbeitet. David Geringas wird, begleitet von Misa Hasegawa, von Schumann Adagio & Allegro spielen. Die Bratschistin Sophia Reuter wird Schubert singen.

Rellinger Maifestival: Musiker spielen ihre Paradestücke

Überraschend: Pianist Abdel Rahman el Bacha tritt als Komponist in Erscheinung. Seine in Rellingen aufgeführten Werke sind deutsche Erstaufführungen. El Bacha spielt seine Romance mit Andreas Brantelid. Darüber hinaus gibt es das Stück „Moment Musicale“ in Anlehnung an Schubert – für Klavier und Streichquartett.

Michala Petri, begnadet an der Blockflöte und Piccoloflöte, zeigt ihr Können auf dem Maifestival in Rellingen. © Piotr & Co.

Michala Petri spielt eines ihrer Paradestücke auf Blockflöte, so auch Marc Grauwels mit „Air Bohémien Russe“. Trompeter Sergei Nakariakov, der zum ersten Mal in Rellingen ist, „Carnaval de Venice“.

Maifestival in Rellingen: Sonntag steht Klezmer Musik im Programm

Am letzten Abend wird Marc Grauwels mit seiner Frau Joëlle Strauss und Johan Dupont zeigen, dass nicht nur Mozart zu seinen Lieblingen gehört, sondern auch, ein Novum für Rellingen, Klezmer-Musik vom Feinsten. Luz Leskowitz wird zudem von John Williams das Thema aus „Schindlers Liste“ spielen.

Der libanesische Pianist Abdel Rahman el Bacha tritt beim Rellinger Maifestival als Komponist in Erscheinung. © picture-alliance/ dpa | Wael_Hamzeh

Beim letzten Stück des Festivals, bei der Sinfonia Concertante von Mozart werden alle Salzburger Solisten am Podium stehen. Es wird Zugaben geben, jedenfalls das allerletzte Stück „Sayonara“, ein Lied von Jörg Demus, wird Misa Hasegawa mit Leskowitz spielen, der sich so vom Maifestival verabschiedet. Doch es wird ein Wiedersehen in Rellingen geben: im Herbst 2025 bei einem Kammerkonzert.

Intendant Leskowitz verlässt das Rellinger Maifestival

Mit Leskowitz als Intendanten geht eine Ära zu Ende: Die Initiative für das Maifestival ging vom damaligen Kantor Wolfgang Zilcher aus. Aus seiner engagierten Musikgemeinde heraus wurde der damalige Vorsitzende des MRK, Günter Rasinski, aktiv. Der wiederum war befreundet mit Luz Leskowitz, Geiger und Ensembleleiter der Salzburger Solisten.

Mehr zum Thema

Rellinger Maifestival: Tickets im Vorverkauf

Im Februar 1985 folgten Luz Leskowitz und seine Salzburger Solisten einer Einladung des MRK zu einem kammermusikalischen Abend in der Rellinger Kirche. Die Idee eines Musikfestivals war geboren und am 9., 10. und 11. Mai 1986 fand es zum ersten Mal statt. Nur die Corona-Pandemie bremste die Veranstaltung zwischenzeitlich aus.

Tickets für das Relliger Maifestival für 15 bzw. 36 Euro gibt es bei der Buchhandlung Lesestoff, Hauptstraße 74, in Rellingen, mail@lesestoffundmehr.de, 04101/7809600 oder online im MRK-Ticket-Shop www.mrk-rellingen.de.