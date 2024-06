Kreis Pinneberg. Kunst, Theater, Konzerte – und noch mehr: Im Kreis Pinneberg ist in den nächsten Wochen kulturell allerhand los. Unser Überblick.

Im Sommer stehen im Kreis Pinneberg viele spannende Veranstaltungen auf dem Programm – von Konzerten über Theater und Ausstellungen bis hin zu Vorträgen in Pinneberg, Wedel, Elmshorn und andernorts. Auch für Kinder steht einiges an. Lesen Sie, welche Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen und dergleichen mehr in den kommenden Tagen und Wochen noch im Kreis Pinneberg über die Bühnen gehen.

Wedel: Open Air Theater mit Pippi Langstrumpf

Pippi Langstrumpf besucht die Kinder auf dem Theaterschiff „Batavia“ in Wedel. © Theaterschiff Batavia

Pippi kommt wieder an Bord des Theaterschiffs „Batavia“ in Wedel. Pippi-Lotta, Viktualia, Rollgardina, Pfefferminz, Efraims´ Tochter, kurz nur Pippi genannt, ist zurück aus den Ferien im Taka-Tuka-Land und zusammen mit ihren Freunden Annika, Thomas und ihrem Affen Herrn Nilson tobt die Göre über die Bühne – sie kommt, na klar, bei den Kindern auf der „Batavia“ vorbei, so wie sie es schon 35 Jahre jeden Sommer macht! Die Veranstaltung findet Open-Air statt, bitte dem Wetter entsprechende Kleidung nicht vergessen, der Zuschauerbereich ist überdacht.

Pippis Abenteuer So 30.6., 16.00, Brooksdamm, 16,-, Kinder 13,-, Vvk. 04103/85836

Schenefeld: Kunstkreis zeigt Acrylmalerei von Regina Plock

Regina Plock malt am liebsten maritime Motive, zu sehen in der Galerie im Stadtzentrum Schenefeld. © Regina Plock | Regina Plock

Regina Plock hat sich am Wasser, bei Wind und Wellen immer besonders wohl gefühlt. Kein Wunder, denn sie wurde in Schleswig-Holstein zwischen den Meeren geboren. Die Beziehung zu allem was in und auf dem Wasser schwimmt, ist durch die Malerei besonders eng geworden. Ihre Motive stammen von eigenen Urlaubsfotos, die sie als Erinnerung an schöne Augenblicke auf Leinwand mit Acrylfarben festhält.

Regina Plock malt seit mehr als 20 Jahren, erst zur Entspannung vom Berufsalltag, und jetzt als Hobby und Ruhepol ihres turbulenten Rentnerlebens. Ihr technisches Rüstzeug und fachliches Wissen erwirbt sie seit vielen Jahren im Kunsthaus Schenefeld bei Marianne Elliot-Schmitz. Zur Vernissage der Ausstellung mit dem Titel „Mehr vom Meer und Drumherum“ in der Galerie im Stadtzentrum Schenefeld werden maritime Klänge zu hören sein.

Mehr vom Meer und Drumherum Vernissage Fr 28.6., 18.00, bis 27.7., geöffnet Do - Sa 16.00 - 18.00, Kiebitzweg 2

Barmstedt: Farmers Road Blues Band gibt Open-Air-Konzert auf der Schlossinsel

Zur fünfköpfigen Stammbesetzung der Farmersroad Blues Band gesellt sich die junge Sängerin Klara Schwabe. © Andreas Bock | ANDREAS BOCK

Mit großer Unterstützung des Schlossinsel-Fördervereines plant der Pfiff-Kulturverein nach dem erfolgreichen Irish Folk am See im letzten Jahr erneut das Open-Air-Event Blues am See auf der Rantzauer Schlossinsel. Zur fünfköpfigen Stammbesetzung der Farmersroad Blues Band gesellt sich das junge Ausnahme-Talent Klara Schwabe am Gesang.

Und die Formation erhält auch noch einen Bläsersatz: die „Farmers Horns“ mit Helke Barkow am Saxophon und Melf Uwe Holmer an der Trompete. Gespielt werden gefühlvoller Slow-Blues bis hin zum tanzbaren Up-Tempo-Boogie. Gitarrist und Sänger Dirk Theege moderiert den Abend unterhaltsam.

Blues am See Sa 29.6., 20.00, Einlass: 18.00, Schlossinsel Ranzau, Vvk. 16,-, Buchhandlung Lenz (Barmstedt), Tabakshop Nord (Barmstedt), Musik Hofer (Elmshorn), AK 20,-, www.pfiff-ig.de

Schenefeld: Sommerkonzert des Stephansorchester

Das Stephansorchester kommt nach Schenefeld: Zu sehen ist Dirigent Miquel Bosch. © Stephansorchester | Stephansorchester

Beim Sommerkonzert des Stephansorchesters in der Kirche der Stephansgemeinde in Schenefeld stehen Werke von Joseph Haydn, Otto Nicolai und Wolfgang Amadeus Mozart auf dem Programm.

Bei dem ersten Stück handelt es sich um die Einleitung zum Oratorium Die Schöpfung. Zum Concertino für Trompete von Otto Nicolai (1810-1849) gibt es wenige verlässliche Informationen. Es ist nicht einmal ganz gesichert, ob das Werk von ihm wirklich komponiert wurde. Den Abschluss des Konzertes bildet die Symphonie Nr. 40 (KV 550) von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Sommerorchester So 30.6., 18.00, Stephanskirche Schenefeld, Hauptstraße 39, Eintritt frei

Rellingen: Bürgerstiftung lädt zum großen Familienfest ein

Die Bürgerstiftung Rellingen lädt zum großen Familienfest ein. © Bürgerstiftung Rellingen | Bürgerstiftung Rellingen

Die Bürgerstiftung Rellingen lädt zu einem bunten Familienfest auf den Arkadenhof in Rellingen ein. Alles ohne Kommerz, ausgegeben werden kostenfrei Obstschalen, Kuchen, Eis, Kaffee, Tee, Kuchen, es gibt jede Menge Spaß, Unterhaltung, Musik und Bewegung.

Das Team von Rellingens Jugendpfleger Daniel Mietz bietet zahlreiche Anregungen, unter anderem mit dem Jugendmobil und einem Parcours. Auch Kinderschminken und ein Ballonkünstler sind eingeplant. Außerdem wird der Theaterverein Rellingen, der Imker Alfred Schade vom Rellinger Friedhof und ein Street-Art-Künstler mit einem Graffiti-Spray-Angebot anwesend sein. Für Musik sorgt der Musikzug Rellingen e.V..

Familienfest So 30.6., 11.00 - 15.00, Arkadenhof, frei

Pinneberg: Jazz-Frühschoppen im Baumschulmuseum

Die Band 8 to the Bar tritt beim Jazz-Frühschoppen im Baumschulmuseum Pinneberg auf. © 8 to the Bar | 8 to the Bar

Die letzte Kulturveranstaltung des Kulturkreises Halstenbek im ersten Halbjahr 2024 endet wieder mit dem Jazz-Frühschoppen im Baumschulmuseum Pinneberg. In diesem Jahr spielt die Live-Band „8 to the Bar“. Sie spielen alles von Boogie Woogie und Blues über Swing und Jazzstandards bis zu Oldies und den einen oder anderen deutschen Titel. Auch in diesem Jahr ist für Essen und Getränke gesorgt.

Jazz-Frühschoppen So 30.6., 12.00, Halstenbeker Str. 29, 15,-, Mitglieder 12,-, Schüler/Studenten 5,-

Barmstedt: Ausstellung in der Galerie Atelier III

Michael Jastram hat die Mondfrau 2022 geschaffen, zu sehen in der Barmstedter Galerie Atelier III. © Karin Weißenbacher | Karin Weißenbacher

Die Galerie Atelier III zeigt in der Ausstellung „Unterwegs“ Bronzefiguren und Zeichnungen des in Niebüll lebenden Bildhauers Michael Jastram. Jastram entwickelte eine sehr individuelle Formensprache, in dessen Zentrum stets der Mensch selbst steht. Der Künstler platziert seine Figuren gerne in surrealen Konstrukten aus verschiedenen, oftmals wiederkehrenden Elementen.

Unterwegs bis So 30.6., 14.00, Schlossinsel Barmsted, Rantzau 11, geöffnet: Di bis Do 14.00 - 18.00, Sa, So 12.00 - 18.00

Haseldorf: Schwarz-weiß-Fotos im Elbmarschenhaus

Vorland heißt das Foto von Jörg Otzdorff. © Jörg Otzdorff | Jörg Otzdorff

Der Fotograf Jörg Otzdorff aus Tornesch wurde von einer Jägerin aus dem Team im Elbmarschenhaus in einer Arztpraxis in Tornesch entdeckt. Dort stellt Jörg Otzdorff im laufenden Wechsel je vier farbige Bilder aus. Edelgard Heim, Leiterin des Elbmarschenhauses, war ebenfalls von den Bildern begeistert, hat sich aber für die Schwarz-weiß-Bilder des Fotografen entschieden. Und nun kann eine Auswahl seiner Fotos im Elbmarschenhaus bewundert werden.

Otzdorff bietet einen Foto-Workshop am Freitag, 31. Mai, von 13.00 bis 16.00 Uhr an. Informationen und Anmeldung bei Edelgard Heim: edelgard.heim@lfu.landsh.de oder 04129/9554912.

Bilderreise bis So 30.6., Hauptstr. 26, Eintritt frei, geöffnet Fr bis So 10.00 - 16.00

Pinneberg: Elms-Horns Big Band tritt im Rosengarten auf

Die Elms-Horns Big Band läuten mit dem Frühlingskonzert im Pinneberger Rosengarten die SummerJazz-Saison ein. © Elms-Horns Big Band | Elms-Horns Big Band

Die Elms-Horns Big Band läuten mit dem Frühlingskonzert im Pinneberger Rosengarten die SummerJazz-Saison ein. „Unser letzter Auftritt war 2019, und erst jetzt sind wir wieder spielfähig“, staunt SummerJazz-Leiter Ralph Kricke. „So eine Big Band ist offenbar wie eine schwere Dampflok. Aber nun, da sie wieder fährt, sind wir sicherlich auch genauso schwer wieder zu stoppen!“

Das Ensemble spielt Rock-, Pop-, Latin- und Swing-Nummern im Stile der großen amerikanischen Orchester der 30er- und 40er-Jahre. Mit schmetterndem Blech und swingender Rhythmusgruppe, alles ausgiebig gewürzt mit solistischen Improvisationen.

Jazz im Rosengarten So 30.6., 11.00 - 13.00, Fahltsweide, Eintritt frei, www.summerjazz.de

Halstenbek: Kinderbuchautor Andreas Schlüter liest aus seinem Buch

Der Förderverein der Bücherei Halstenbek organisiert wieder eine Lesung, dieses Mal passend zur Fußball-EM. Der Kinder- und Jugendbuchautor Andreas Schlüter liest aus seinem neuesten Buch „Die Pausenkicker, Anpfiff auf dem Schulhof“. Sie ist geeignet für Dritt- und Viertklässler. Ganz sicher finden viele sportbegeisterte Kinder es toll, einmal einen Autor direkt zu sehen und ihm zuzuhören.

Lesung Mi 3.7., 15.00, Bücherei Halstenbek, Schulstr. 9. 3,-, Karten in beiden Büchereien

Holm: Konzert „Back to the roots“

Seit 2011 auf den Bühnen in Norddeutschland unterwegs: Almost Pop tritt am Sonnabend, 6. Juli, da auf, wo alles begann: in Ladiges Gasthof in Holm. © Detlef Winkel | Detlef Winkel

Nach dem letzten Auftritt war die Begeisterung unter den Musizierenden der Gruppe „Almost Pop“ so groß, dass sich alle ganz schnell einig waren: Vor dem Sommerurlaub wollen wir noch einmal auf die Bühne. So kam die Idee auf, dort hinzugehen, wo 2011 alles angefangen hat: Ladiges Gasthof in Holm. Und um die Nostalgie vollständig zu machen, spielt die Gruppe abweichend von allen anderen Konzerten kein einziges ‚neues‘ Stück. Alle Musiker haben sich aus unserem Fundus von 470 Stücken, die herausgesucht, die sie am liebsten noch einmal auf die Bühne bringen würden. Back to the Roots-Konzert Sa 06.07., 20.00 (Einlass 19:00), Ladiges Gasthof, Hauptstr. 14, Holm, Eintritt: 18,00 €, Vvk: www.almostpop.de, Tel. 04103/4830

Uetersen: Frauengeschichtswerkstatt Tornesch stellt aus

Historikerin und Stadtarchivarin Annette Schlapkohl (hier vor der ehemaligen Ahrenloher Schule) bereitet die Geschichte Torneschs auf. © Anne Dewitz | Anne Dewitz

Im Erdgeschoss des Uetersener Rathauses wird die Ausstellung „20 Jahre Frauengeschichtswerkstatt Tornesch“ von der VHS-Frauengeschichtswerkstatt gezeigt. Es ist ein Rückblick auf Ausstellungen und Publikationen. Die Initiative entstand aus einem Erzählcafé um Archivarin Annette Schlapkohl, in dem Tornescher Frauen aus ihrer Vergangenheit oder der ihrer Vorfahren berichten.

20 Jahre Frauengeschichtswerkstatt Tornesch bis Di 9.7., Mo, Di, Do, Fr 8.00-12.00, Do 16.00-19.00, Wassermühlenstr. 7, freier Eintritt

Wedel: Barlach Museum widmet sich Henri de Toulouse-Lautrec

Ambassadeurs – Aristide Bruant dans son cabaret schuf Henri de Toulouse-Lautrec 1892. Seine Werke sind in Wedel zu sehen. © MKG, Public Domain | MKG, Public Domain

Das Barlach Kunstmuseum Wedel widmet Henri de Toulouse-Lautrec eine Ausstellung. Insgesamt 150 Werke bieten einen faszinierenden Einblick in die Vielfalt der künstlerischen und kunsthandwerklichen Ausdrucksformen der Belle Époque, einer Zeit der Umbrüche und radikalen Neuanfänge.

Henri de Toulouse-Lautrec wird am 24. November 1864 im südfranzösischen Albi in dem alten Adelsgeschlecht der Grafen von Toulouse-Lautrec geboren. Er entwickelt sich früh zum Maler und wird mit seinen ungeschminkten Szenen des mondänen Pariser Nachtlebens das Bild der Belle Époque entscheidend prägen.

Ausstellung bis So 28.7., Mühlenstr. 1, Mi bis So 11.00 - 18.00, 10,-, erm. 8,-

Holm: Werke von Helmuth Westhoff und Hellmut Müller-Celle zu sehen

Nanette Vibach aus Wedel verwaltet Nachlass von Hellmut Müller-Celle und seinem Lebensgefährten Helmuth Westhoff aus Fischerhude. © Anne Dewitz | Anne Dewitz

Ein Wort des Dichters Rainer Maria Rilke ist der Titel der neuen Bilderausstellung im Rahmen der Reihe ars secumaris in den Räumen des Holmer Unternehmens Bernhardt Apparatebau. Unter das Motto „Von der Fülle und Güte und Zugeneigtheit des Daseins“ ist die Schau der Werke von Helmuth Westhoff und Hellmut Müller-Celle gestellt. Das hat zwei Gründe: Zum einen haben die beiden Maler in ihrem Leben wohl genau das erfahren – Fülle, Güte und Zugeneigtheit. Und zum anderen war Westhoff der Bruder der bekannten Bildhauerin Clara Rilke-Westhoff – und die war mit dem Dichter verheiratet.

Helmuth Westhoff malte vor allem Ölbilder und Aquarelle. Bekannt sind seine Blumenstücke, später lag sein Hauptaugenmerk auf der Landschafts- und Porträtmalerei. Einige seiner Werke wurden von der Bremer Kunsthalle angekauft und die Galerie Cohrs-Zirus in Worpswede widmete ihm gleich mehrere Ausstellungen. Hellmut Müller-Celle verwandte unterschiedlichste Techniken. Er schuf Pastelle, Aquarelle und Ölbilder, auch Scherenschnitte und zahllose Zeichnungen.

Helmuth Westhoff starb 1977 und sein Mitbewohner und Freund Hellmut Müller-Celle 1982. Dass das Publikum die wunderschönen und berührenden Bilder zu sehen bekommt, ist Nanette Vibach zu verdanken. Die ehemalige Lehrerin am Johann-Rist-Gymnasium ist die Nachlassverwalterin der beiden Maler. Sie wird nach der Begrüßung durch Firmenchef Jan-Ulrich Bernhardt auch die Einführung in das Werk Künstler übernehmen. Für die musikalische Begleitung wurde Reinhard Dingel, Musiklehrer am Johann-Rist-Gymnasium, gewonnen.

Vernissage bis Mi 15.8., Bredhornweg 39, Eintritt frei, geöffnet Mo - Do 8.00 - 16.30, Fr bis 13.30

Elmshorn: Neue Bilderausstellung in der Stadtbücherei

Cornelia Schuttrich-Neumeyer mit ihrem Lieblingsbild in der Stadtbücherei Elmshorn. © H. Sowada | H. Sowada, Stadt Elmshorn

In der Stadtbücherei Elmshorn finden regelmäßig Bilderausstellungen statt. Aktuell stellt die Künstlerin Cornelia Schuttrich-Neumeyer ihre Werke aus. Mehr als 30 Bilder sind zu sehen. Am liebsten malt Schuttrich-Neumeyer mit Acrylfarben auf großen MDF-Platten und Leinwänden.

Sie malt schon länger für sich und hat durch die Kunstfreunde Barmstedt erste Ausstellungserfahrungen sammeln können. Die Elmshornerin sagt über ihre Kunstwerke: „Die Bilder sind Ausdruck meiner Gefühle, und ich freue mich, wenn Menschen in die Bilder eintauchen und sich davon inspirieren lassen.“

Ausstellung bis Di 20.8., Königstr. 56, geöffnet Mo, Do, Fr 10.00 – 18.00, Mi 9.00 – 18.00, Sa 9.00 – 13.00, freier Eintritt

Uetersen: Grüffelo-Bilder und mehr von Axel Scheffler

Gezeigt werden außer bekannten Kinderbuch-Illustrationen von Axel Scheffler auch wunderschön gestaltete Briefumschläge an Schwester Rosa. © Axel Scheffler | Axel Scheffler

Der Grüffelo-Zeichner Axel Scheffler hat eine breite Palette von Kunstfiguren gemalt. Die bekannteste ist der Grüffelo. Zum 25. Geburtstag des Grüffelos wird im Museum Langes Tannen in Uetersen die Ausstellung „Menschen, Tiere, Ungetüme“ gezeigt. Bis zum 1. September ist in den Mauern des Herrenhauses in Langes Tannen eine Mischung von Bildern und eine Auswahl an Büchern zu sehen. Im oberen Geschoss sind die wunderbar gezeichneten Briefe vornehmlich an Schefflers Schwester Rosa und viele weitere kleine Zeichnungen, die von Scheffler geliebten Vignetten, zu bestaunen. Unten stehen der Grüffelo und die anderen Kinderbuchhelden wie Räuber Ratte im Mittelpunkt.

Ausstellung bis So 1.9.., Museum Langes Tannen, Heidgrabener Straße 1, Uetersen, geöffnet Mi, Sa, So 14.00 – 18.00, freier Eintritt

ade, fbü, frs, mra