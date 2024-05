Landkreis Harburg. Pfingstmarkt, Mühlentag, Reptilien und Sport: Eltern und Kindern kann es am langen Wochenende kaum langweilig werden. Unsere Tipps.

Ganz im Sinne von Schülerinnen, Schülern und Arbeitnehmern präsentiert sich der Mai 2024. Nach dem Maifeiertag und Christi Himmelfahrt wartet in Kürze der nächste gesetzliche Feiertag. Weil Pfingstmontag ein freier Tag ist, steht den meisten Menschen ein langes Wochenende bevor. Und so will Pfingsten mit interessanten Unternehmungen gefüllt werden.

Wir haben uns im Landkreis Harburg und benachbarten Kommunen umgehört und Ausflugstipps für Familien zusammengestellt. Große Aufmerksamkeit dürften etwa der Wikingermarkt in Jork im Alten Land oder das Bratwurst-Festival in Deinste im Landkreis Stade auslösen. Diesen zwei Events haben wir gesonderte Artikel gewidmet. Es gibt viel mehr attraktive Ziele. Das sind die Anregungen der Abendblatt-Redaktion:

100.000 Gäste: Pfingstmarkt in Neukloster gilt als größter im Norden

Für das große Volksfest im kleinen Neukloster wird auch in diesem Jahr die Bundesstraße B73 gesperrt. Anders geht es auch gar nicht. Immerhin zeigt die Erfahrung, dass an drei Markttagen bis zu 100.000 Besucher in den Ortsteil der Hansestadt Buxtehude einfallen. Autoverkehr auf der ohnehin engen Ortsdurchfahrt würde da nur stören. Der Verkehr wird ab Horneburg über Nottensdorf, Grundoldendorf und Apensen nach Buxtehude oder über die Autobahn A26 umgeleitet.

Die ganze Ortschaft bereitet sich auf den Höhepunkt des Jahres vor. Der Pfingstmarkt dürfte am Wochenende wieder rund 100.000 Besucher nach Neukloster locken. © HA | Sabine Lepél

Der Neukloster Pfingstmarkt gilt als der größte seiner Art in Norddeutschland. Das Volksfest bietet riesige Fahrgeschäfte, ein Riesenrad, kleinere Attraktionen und jede Menge Trubel. Zum insgesamt 145. Mal wird gefeiert von Sonnabend, 18. Mai, um 15 Uhr bis Montag, 20. Mai, um 22 Uhr gefeiert. „Open End“, heißt es an den ersten beiden Markttagen. Am Sonntag (9 Uhr) und Montag (11 Uhr) öffnen die Buden früher als am Sonnabend (15 Uhr).

Hanstedter Pfingstmarkt mit Musik, Spanferkel und Flohmarkt

Ebenfalls auf eine lange Tradition blickt der Pfingstmarkt in Hanstedt in der Nordheide zurück. Gemeinsam gefeiert wird seit einigen Jahren auf dem Alten Geidenhof, Buchholzer Straße 1, im Ortszentrum. Spiel und Spaß für kleine und große Gäste stehen nach Angaben des Faslamsclubs Hanstedt im Mittelpunkt. geben. Bei Bratwurst, Burger und Pizza kommen auch hungrige Besucher auf ihre Kosten.

Sonnabends und sonntags gibt es abends ab 19 Uhr jeweils Musik und Tanz auf dem Geidenhof. Der Hanstedter Pfingstmarkt startet am Sonnabend um 15 Uhr. Das Blasorchester Brackel sorgt am Sonntag ab 12 Uhr bei Freibier und Spanferkel-Köstlichkeiten für musikalische Unterhaltung. Am Montag findet der bekannte Flohmarkt an der Winsener Straße (Ortsausgang Richtung Quarrendorf) statt.

Wennerstorfer Pfingstmarkt auf dem Museumsbauernhof

Erster Höhepunkt der Saison auf dem Museumsbauernhof: Beim „Wennerstorfer Pfingstmarkt“ können die Besucherinnen und Besucher Pflanzen, Deko für den Garten, Handgemachtes und Kulinarisches für jeden Geschmack entdecken. Am Pfingstsonntag, 19. Mai, von 11 bis 17 Uhr präsentieren die Aussteller, darunter zwei regionale Bioland-Gärtnereien, sich und ihre Produkte an 25 Ständen.

Bio-Jungpflanzen, Kulinarisches und Kunsthandwerk beim Pfingstmarkt des Museumsbauernhofes in Wennerstorf bei Hollenstedt. © FLMK | FLMK

Zu sehen gibt es ausgewählte Jungpflanzen, Kräuter und Blumen für Garten und Balkon, dazu Gartendekorationen, Kunsthandwerk und Lebensmittel. Abgerundet wird der Marktbesuch durch Rockmusik der 60er- bis 80er-Jahre von der Band „Acoustic Rock Albers“ und durch mehrere Mitmachangebote für Kinder. Der Eintritt beträgt drei Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei.

Dat Ole Försterhuus: Pfingstvergnügen mitten im Klecker Wald

Als Ort der Entschleunigung beschreiben Personen, die „Dat ole Försterhuus“ im Klecker Wald in der Gemeinde Rosengarten kennen. Die Adresse lautet Forsthaus 1, 21224 Klecken. Am Pfingstmontag, 20. Mai, veranstaltet der Verein Postkutsche Lüneburger Heide dort ein Fest für die ganze Familie. Zum Pfingstvergnügen von 11 bis 17 Uhr gehören unter anderem Musik und Fahrten mit einer historischen Postkutsche. Natürlich gibt es auch Angebote für das leibliche Wohl der Besucher.

Dreitägige Reptilien-Ausstellung im Wildpark Schwarze Berge

Nur an den drei Pfingstfeiertagen zu sehen ist eine Reptilien-Ausstellung im Wildpark Schwarze Berge in Vahrendorf. „Angucken, Anfassen und Fotografieren“, lautet das Motto von Sonnabend bis Pfingstmontag, 18. bis 20. Mai, jeweils von 11 bis 16 Uhr. Die Terrarien-Freunde Hamburg stellen in der Kunsthandwerkerhalle aus. Verschiedene Arten können bestaunt, die Zauberwelt der Terraristik entdeckt werden.

Der Verein Postkutsche Lüneburger Heide e.V. veranstaltet sein traditionelles Pfingstvergnügen am Olen Fösterhuus im Klecker Wald. © HA | Privat

Zweimal pro Tag gibt es einen Vortrag „Tiere ganz nah“. Für die jungen Besucher ist eine Kinderecke eingerichtet, in der es Spannendes zu lernen, basteln und fühlen gibt. Die Reptilien-Ausstellung ist kostenfrei, zu zahlen ist der normale Wildpark-Eintritt.

Gottesdienste unter freiem Himmel im Klecker Wald und in Undeloh

Zum Waldgottesdienst lädt der Kirchenkreis Hittfeld am Pfingstmontag um 10 Uhr in den Klecker Wald ein, zeitgleich gibt es einen fröhlichen Kindergottesdienst. Der Waldgottesdienst am Hünengrab erfreut sich großer Beliebtheit. Besucherinnen und Besucher schätzen die besondere Atmosphäre unter hohen Bäumen, freuen sich auf einen geistlichen Impuls des Superintendenten Dirk Jäger, Musik von Posaunenbläsern und das Beisammensein bei Kaffee und Butterkuchen. Bitte einen Becher und eine Sitzgelegenheit mitbringen!

Superintendent Dirk Jäger (Kirchenkreis Hittfeld) hält den Gottesdienst im Klecker Wald am Pfingstmontag. © Kirchenkreis Hittfeld | Carolin Wöhling

Ebenfalls unter freiem Himmel begeht der Kirchenkreis Winsen seinen Gottesdienst am Pfingstmontag. Start ist um 10.30 Uhr an der malerischen Heidekirche St. Magdalenen in Undeloh. Superintendent Christian Berndt und Jugendwart Dennis Schröder nehmen das Motto „mutig-stark-beherzt“ des Kirchentages 2025 in Hannover auf. Für musikalische Begleitung sorgt ein Posaunenchor. Im Anschluss gibt es auch hier Kaffee und Butterkuchen.

700 Jugendhandballer aus vier Ländern spielen drei Tage in Winsen

Bis Pfingstmontag sind mehr als 700 Sportlerinnen und Sportler aus vier Nationen beim 21. internationalen Jugendhandballturnier „Aquico Elbe-Masters“ in Winsen zu Gast. Aus Litauen, Dänemark, Frankreich und Deutschland kommen sie ins Schulzentrum Bürgerweide. Das Orgateam freut sich vor allem über die französischen Gäste, weil die Städtepartnerschaft zwischen Pont-de-Claix und Winsen seit exakt 50 Jahren besteht.

Hauptorganisator Malte Staiger übergibt beim Elbe-Masters 2023 der weiblichen B-Jugend von Green Park Aalsmeer (Niederlande) den Siegerpokal. © HA | Markus Steinbrück

Insgesamt aktiv sind 52 Mannschaften aus 28 Vereinen von der weiblichen und männlichen A- bis zur C-Jugend. Aus der Region sind dies HG Winsen, HSG Seevetal/Ashausen, HV Lüneburg und SG Wilhelmsburg. Die sechs Altersklassen tragen ihre Handballspiele am Sonnabend und Sonntag (jeweils 8 bis 19 Uhr) in Berufsschul-Sporthalle, Winarena und IGS-Sporthalle Roydorf (nur Sonntag) aus. Alle Finalspiele werden am Pfingstmontag von 8 bis etwa 15 Uhr in der 500 Zuschauer fassenden Winarena ausgetragen. Eintritt für Zuschauer ist frei, am Montag gibt es eine große Tombola.

Geselligkeit und Gemeinschaft beim Pfingstlauf in der Elbmarsch

Pfingsten in der Elbmarsch wird geprägt durch Läufer, Jogger und Nordic Walker. Seit 20 Jahren treffen sie sich in Stove zum Pfingstlauf, um in ungezwungener Atmosphäre eine der unterschiedlich langen Strecken durch die Feldmark zu nutzen. Im Fokus stehen sollten Geselligkeit und Gemeinschaft, wünscht sich der Veranstalter, die Volksbank Winsener Marsch. Startnummern und exakte Zeitmessung gibt es nicht. Der Startschuss fällt am Pfingstmontag um 10 Uhr an der Elbmarsch-Sporthalle.

Mehr zum Thema Pfingsten:

Im Vorjahr waren 175 Teilnehmer dabei. Diesmal findet der Pfingstlauf zum 20. Mal statt. „Wir würden uns riesig freuen, zum Jubiläum die Marke von 200 Läuferinnen und Läufern zu knacken“, sagt Volksbank-Organisator Tobias Wenck. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, spontanes Erscheinen genügt. Die Teilnahme ist kostenlos. Der MTV Obermarschacht unterstützt das Event mit Helferinnen und Helfern.

Deutscher Mühlentag am Pfingstmontag – zum insgesamt 20. Mal

Traditionell am Pfingstmontag öffnen bundesweit mehr als 1000 historische Mühlen ihre Türen. Am Deutschen Mühlentag lassen die Wind-, Wasser-, Dampf- und Motormühlen ihre Flügel und Wasserräder drehen. Die Mühlenbetreiber gewähren Interessierten einen tieferen Einblick in die Technik und das alte Müllerhandwerk. Den Gästen werden Führungen und kleine Feste geboten, sie können den Tag bei Musik und kulinarischen Köstlichkeiten genießen. Am Pfingstmontag 2024 öffnen auch im Süden Hamburgs mehrere Mühlen ihre Türen:

Mühlenmuseum/Wassermühle in Moisburg (Auf dem Damm 10, 21647 Moisburg): Das denkmalgeschützte Gebäude der einstigen Amtswassermühle zeigt im Inneren den historischen Zustand der 1930er-Jahre. Erleben Sie am Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr, wie vor 90 Jahren mithilfe von Wasserkraft Korn zu Schrot und Mehl gemahlen wurde. Vielfältiges Programm für Kinder und Erwachsene. Es gibt Mitmach-Aktionen für Kinder und Einführungen in die historische Mahltechnik. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Wassermühle Karoxbostel: Das Haupthaus von 1817 war Wohn- und Wirtschaftsgebäude zugleich. © HA | Carolin George

Wassermühle Karoxbostel (Karoxbosteler Chaussee 51, 21217 Seevetal): Mit einem großen Programm beteiligt sich die Wassermühle in Karoxbostel am Mühlentag. Einige Stichworte, was zwischen 11 und 17 Uhr geboten wird: Mühlenbesichtigung und Führungen, Vorführungen der Gattersäge, Backen im Lehmofen, Schmieden in der Hofschmiede, Live-Musik, Mühlen- und Bücher-Flohmarkt, Basteln und Floristik für Kinder. Der Eintritt ist frei, um Spenden für weitere Sanierungsarbeiten wird gebeten.

Meyers Windmühle in Bardowick (Mühlenstraße 36/38, 21357 Bardowick) lädt am Pfingstmontag ein zum Mühlenfest. „Wir freuen uns auf dieses Highlight des Jahres“, heißt es von den Betreibern. Der Mühlenladen und das Mühlencafé haben am Montag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Windmühle Dibbersen (Zur alten Mühle 7, 21244 Buchholz): Die Mühle hat am Pfingstmontag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Zu sehen ist eine Ausstellung über die Chronik des Ortes Dibbersen und der Windmühle. Von 13 bis 15 Uhr unterhalten die „Kroketten“ die Gäste mit ihrer Musik. Kulinarisch wird dies durch Kaffee, Getränke, Würstchen und Kuchen ergänzt.

In vielen Mühlen im Süden Hamburgs können Jung und Alt am Pfingstmontag unterhaltsame Stunden verbringen. Auf dem Programm steht der Deutsche Mühlentag 2024. © FLMK | FLMK

Windmühle Artlenburg (Deichstraße 22, 21380 Artlenburg): Montag ist Tag der offenen Tür mit Vorführungen des Mahlganges, Mühlenführungen, Besichtigungen, Getränken und einem Imbiss. Auf dem Außengelände präsentieren Oldtimerfreunde ihre liebevoll gepflegten Fahrzeuge.

Windmühle Johanna in Wilhelmsburg (Schönenfelder Str. 99 a, 21109 Hamburg): Programm am Pfingstmontag: 10 Uhr ökumenischer Insel-Gottesdienst; ab 11 Uhr Kunsthandwerkermarkt und Gastronomie. Musikprogramm: 11.30 bis 14.30 Uhr Jazzfrühschoppen „Alabama Hot Six“ sowie 15 bis 18 Uhr Band „8 to the Bar“. Mahlbetrieb nur bei ausreichenden Windverhältnissen, Vorführung Haferquetsche und Bauernmühle, Führungen.

Im Außenbereich: Kinderkarussell, Mahlen mit Handmühlen für Kinder und Archäomobil des Helms Museums zum Thema Getreideverarbeitung. Angefahren wird die Windmühle Johanna im Rahmen der Mühlentour des Hamburger Omnibusvereins, Infos unter www.hov-bus.de in der Rubrik Events.