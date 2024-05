Ein guter Weg, um Erdbeeren zu verwerten: unsere Schoko-Biskuitrolle im Stil eines Maulwurfkuchens. In nur einer Stunde ist sie fertig.

In diesem Rezept kombinieren wir zwei beliebte Kuchenklassiker: die Biskuitrolle und den Maulwurfkuchen. Doch das ist noch nicht alles. Perfekt machen diese Backkreation erst die frischen Erdbeeren, die sahnige Creme und ja, auch die Optik. Mit einer Stunde Zubereitungszeit gesellt sich die Maulwurf-Biskuitrolle zudem gerade so noch in die Liste der schnellen Backwerke. Wir sehen keinerlei Nachteile. Also – ran an die Backschüsseln!

Rezept: Erdbeer-Biskuitrolle im Maulwurfkuchen-Stil

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für ca. 15 Stücke .

. Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

ca. 1 Stunde Nährwertangaben: Pro Stück ca. 240 kcal, 13 g F, 22 g KH, 6 g E

Zutatenliste für Biskuitrollen mit Erdbeeren – Typ Maulwurfkuchen

4 Eier (Größe M)

150 g Zucker

Salz

100 g Mehl

30 g Kakaopulver (ungezuckert)

1 TL Backpulver

250 g Erdbeeren

250 g Sahnequark

325 g Schlagsahne

2 EL Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

50 g Zartbitterschokoraspel

75 g Zartbitterschokolade

Backpapier

1 Backofen vorheizen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C). Eier, 150 g Zucker und 1 Prise Salz ca. 5 Minuten dickcremig aufschlagen. Mehl, Kakao und Backpulver mischen, über die Eiercreme sieben und vorsichtig unterheben. Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech (ca. 35 x 40 cm) geben und gleichmäßig verstreichen.

2 Im heißen Backofen 10–12 Minuten backen. Heißen Biskuit sofort vorsichtig auf ein mit Zucker bestreutes Geschirrtuch stürzen. Backpapier abziehen und Platte mit dem Tuch von der kurzen Seite her aufrollen. Auskühlen lassen.

3 Erdbeeren waschen und putzen. Quark, 250 g Sahne, 2 EL Zucker und Vanillezucker zusammen steif schlagen. Schokoraspel unterheben. Biskuit wieder entrollen. Von einer kurzen Seite einen ca. 2 cm breiten Streifen abschneiden. Diesen zerbröseln und beiseitestellen. Creme auf die Biskuitplatte streichen. Ca. 9 Erdbeeren an den Rand einer kurzen Seite legen. Biskuit mithilfe des Tuchs von der Erdbeerseite her fest aufrollen. Rolle kalt stellen.

4 Schokolade hacken. 75 g Sahne in einem kleinen Topf erhitzen, vom Herd ziehen. Schokolade in der heißen Sahne schmelzen lassen. Guss auf der Rolle verteilen und die Biskuitbrösel darauf streuen. Restliche Erdbeeren in Scheiben schneiden und Rolle damit verzieren. Bis zum Servieren kalt stellen.