Hamburg. Diese köstlichen Erdbeerschnitten schmecken wie Torte – und lassen sich einfach backen. In nur einer Stunde stehen sie auf dem Tisch.

In der Welt der frischen Erdbeerkuchen ist es manchmal schwer, sich für eine Leckerei zu entscheiden. Ausgefallene Erdbeertorten mit leckeren Creme-Füllungen oder doch lieber ein Erdbeerkuchen vom Blech wie beim Bäcker? Warum nicht beides, so wie in diesem Erdbeer-Rezept? Hier trifft ein lockerer Biskuit-Boden auf eine süße Erdbeercreme aus Schmand und Sahne. Das Ergebnis: ein süßer Traum in Form einer Erdbeerschnitte, die Sie innerhalb kürzester Zeit selbst backen können.

Erdbeer-Rezept: Erdbeerschnitten mit Sahne-Creme

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für ca. 20 Stücke .

. Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde

ca. 1 Stunde Nährwertangaben: Pro Stück ca. 250 kcal, 16 g F, 21 g KH, 4 g E

Zutatenliste für einfache Erdbeerschnitten

4 Eier (Größe M)

Salz

200 g + 2 EL Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

125 g Mehl

1 TL Backpulver

1 kg Erdbeeren

2 Päckchen Sahnefestiger

600 g Schmand

600 g Schlagsahne

abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone

Backpapier

1 Eier trennen. Eiweiße und 1 Prise Salz steif schlagen, 100 g Zucker und Vanillezucker dabei zum Schluss einrieseln lassen und weiterschlagen, bis der Zucker gelöst ist. Eigelbe kurz unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, über die Eiercreme sieben und vorsichtig unterheben. Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech (ca. 30 x 40 cm) geben und gleichmäßig verstreichen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C) ca. 15 Minuten backen.

2 Biskuitplatte sofort auf ein mit Zucker bestreutes sauberes Küchentuch stürzen, das Backpapier vorsichtig abziehen. Biskuitplatte vorsichtig wenden und auskühlen lassen.

3 Erdbeeren waschen und putzen. Hälfte Erdbeeren klein würfeln. 100 g Zucker und Sahnefestiger mischen. Schmand, Sahne und Zitronenschale steif schlagen. Zuckermischung dabei einrieseln lassen. Erdbeerwürfel unter ca. ein Drittel der Creme heben. Auf den Biskuitboden geben und glatt streichen. Restliche Creme in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle geben und in Tuffs dicht an dicht auf die Erdbeercreme spritzen. Bis zum Servieren kalt stellen.

4 Von den übrigen Erdbeeren ca. 200 g halbieren. Restliche Beeren mit 2 EL Zucker pürieren. Kuchen in Stücke schneiden. Mit Erdbeersoße beträufeln und mit den halbierten Erdbeeren verzieren.

Mehr Rezepte mit Erdbeeren: