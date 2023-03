Hamburg. Pasta mit Lachs ist eine köstliche Kombination aus zarten, saftigen Lachsstücken und al dente gekochter Pasta. Die cremige Soße aus griechischem Joghurt und Knoblauch harmoniert perfekt mit dem reichhaltigen Geschmack des Lachs und verleiht dem Gericht eine angenehme Frische und ist außerdem eine hervorragende Möglichkeit, Omega-3-Fettsäuren in die Ernährung einzubauen.

Die Zugabe von frischen Kräutern wie Dill oder Petersilie fügt dem Gericht eine wunderbare aromatische Note hinzu. Für Liebhaber des speziellen Kicks werden noch Chiliflocken zum Garnieren verwendet.

Creamy-Dreamy-Joghurt-Pasta mit Lachs

Für 4 Portionen

Zutaten:

1 Bund gemischte Kräuter (z.B. Dill, Petersilie, Schnittlauch, Kerbel)

400 g Kohlrabi

1 Bund Lauchzwiebeln

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

250 g Nudeln (z.B. Fusilli Lunghi Bucati)

100 g rote Linsen

50 g Pecorino

500 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

Pfeffer

300 g Stremellachs

Chiliflocken zum Bestreuen

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1 Kräuter waschen, trocken tupfen und fein hacken. Kohlrabi putzen, schälen und in Stifte schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Kohlrabi zugeben und bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten braten, dabei mehrmals wenden. Lauchzwiebeln und Knoblauch zugeben und 2-3 Minuten mitbraten.

2 Nudeln und Linsen nach Packungsanweisung in kochendem Salzwasser garen. Pecorino fein reiben. Zum Ende der Garzeit ca. 1 Schöpfkellen Kochwasser abnehmen und zusammen mit dem Pecorino mit dem Joghurt verrühren. Joghurt-Mix zum Gemüse geben und ca. die Hälfte der Kräuter untermischen. Eventuell, je nach gewünschter Konsistenz der Soße noch 1 weitere Schöpfkelle Kochwasser untermischen.

3 Nudeln abgießen und abtropfen lassen und in die Pfanne geben. Alles gut mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Lachs zerzupfen, auf den Nudeln verteilen und mit restlichen Kräutern und Chiliflocken bestreuen.

Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten

Pro Portion ca. 29 g f, 60 g KH, 38 g E, 670 kcal

Pasta e basta: Mehr raffinierte Nudelrezepte

One Pot Primavera - alles in einem Topf Foto: EatClub

Creamy-Dreamy-Joghurt-Pasta mit Lachs Foto: EatClub

Reisnudelsalat mit Miso-Hähnchen und Limetten-Dressing Foto: EatClub

Zucchini-Mafaldine mit Tomaten-Paprikasoße und gratiniertem Ziegenkäse Foto: EatClub