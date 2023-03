Hühnersuppe – Rezept 3: Mexikanische Hähnchen-Tortillasuppe

Hamburg. Hühnersuppe ist nicht nur köstlich, sondern kann auch gesundheitliche Vorteile bieten: Sie kann Entzündungen und Schmerzen lindern sowie das Immunsystem stärken und wird oft als Heilmittel bei Erkältungen oder Krankheiten empfohlen. Die beliebte Suppe ist in vielen Kulturen zu Hause und kann je nach Rezeptur und Vorlieben unterschiedliche Zutaten enthalten.

Wer es lieber mexikanisch mag, kann sich an dieser Suppe versuchen und sie mit Mais-Tortillas genießen:

Mexikanische Hähnchen-Tortillasuppe

Für 4 Portionen

Zutaten:

1 kleine Knoblauchknolle

1 x Basisrezept für Fond und Fleisch

2 Mais-Tortillafladen

1 Zwiebel

3 EL Olivenöl

1 Bund Koriander

1 EL Tomatenmark

1 TL geräuchertes Paprikapulver

1 TL Chiliflocken

3 EL Weißwein-Essig

1 TL getrockneter Oregano

1 TL Kreuzkümmel

1 reife Avocado

2 Limetten

4 Radieschen

200 g Schmand

Oregano zum Garnieren

1 Knoblauchknolle quer halbieren. Fond nach Basisrezept zubereiten, dabei Knoblauch mit dem Suppengrün zugeben.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

2 Tortillas je halbieren und in feine Streifen schneiden. Zwiebel schälen, in Würfel schneiden. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Tortillastreifen darin goldbraun anbraten. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 1 EL Öl in die Pfanne geben und die Zwiebel darin stark anrösten, vom Herd ziehen. Koriander waschen, trocken tupfen und mitsamt den Stielen grob hacken. Einige Tortillastreifen zerbröseln und zusammen mit Zwiebel, Tomatenmark, Paprikapulver, Chiliflocken, Essig, Oregano, Kreuzkümmel und dem Koriander in einen hohen Rührbecher geben. Alles zu einer feinen Paste pürieren.

3 Fond aufkochen, Paste zufügen und bei schwacher Hitze ca. 5 Minuten köcheln lassen. Inzwischen Avocado halbieren, Stein entfernen. Fruchtfleisch aus der Schale lösen und in mundgerechte Stücke schneiden. Limetten waschen, trockenreiben und in Spalten schneiden. Radieschen putzen, waschen und in dünne Scheiben schneiden oder hobeln.

4 Hühnerfleisch in die heiße Suppe geben und mit erhitzen. Suppe abschmecken und mit restlichen Tortillastreifen, Avocado, Radieschen und Limettenspalten anrichten. Schmand als Klecks darauf geben und mit Paprika und Oregano bestreuen.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

Pro Portion ca. 40 g E, 38 g F, 19 g KH, 620 kcal.

Rezepte für Hühnersuppen aus aller Welt

Basisrezept: Hühnerfond und Suppenfleisch Foto: Eat Club

Rezept 2: Griechische Zitronen-Hühnersuppe Foto: Eat Club

Rezept 3: Mexikanische Hähnchen-Tortillasuppe Foto: Eat Club

Rezept 4: Malayische Bihun-Suppe Foto: Eat Club

Rezept 5: Thai Tom Kha Gai Suppe Foto: Eat Club