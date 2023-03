Regierungsbildung Berlin-Wahl 2023: CDU will Koalition mit der SPD

Der schon knappe Vorsprung der zweitplatzierten SPD auf die drittplatzierten Grünen bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat sich auf 53 Stimmen verringert. Das geht aus dem amtlichen Endergebnis hervor, das der Landeswahlausschusses in einer öffentlichen Sitzung beschloss. Bei der Wahl vom 12. Februar war die CDU klar stärkste Kraft geworden.

Die CDU hat sich entschieden: Sie will mit der SPD in Koalitionsverhandlungen über eine schwarz-rote Regierung in Berlin eintreten.