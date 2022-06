Selbstbestimmungsgesetz: Was für Erleichterungen das neue Gesetz bringt

Berlin. Die Bundesregierung plant erhebliche Erleichterungen für transgeschlechtliche Menschen. Jeder Mensch in Deutschland soll sein Geschlecht und seinen Vornamen künftig selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) stellten am Donnerstag die Eckpunkte des neuen Selbstbestimmungsgesetzes vor.

Bei der Änderung des Vornamens und des Geschlechts ist unerheblich, ob es sich um einen transgeschlechtlichen, nicht-binären oder intergeschlechtlichen Menschen handelt. Für Minderjährige bis 14 Jahre sollen die Sorgeberechtigten die Änderungserklärung beim Standesamt abgeben. Jugendliche ab 14 Jahren sollen die Erklärung selbst abgeben können, allerdings mit Zustimmung der Eltern. Stimmen die Eltern nicht zu, soll der Fall vor einem Familiengericht im Sinne des Kindeswohles entschieden werden.

Geschlecht und Identität: Kritik am Transsexuellengesetz

Bisher galt für transgeschlechtliche Menschen das seit 1980 geltende Transsexuellengesetz. Dieses Gesetz definiert, wie eine Person ihren Geschlechtseintrag im Personenstand ändern konnte. Dafür gab es bisher vier Möglichkeiten. Neben den Optionen „männlich“ und „weiblich“ konnten Personen auch „divers“ wählen – oder den Eintrag offen lassen. Für eine Änderung des Eintrags mussten Personen in Deutschland bisher erhebliche Prüfungen über sich ergehen lassen. „Über viele Jahrzehnte haben wir diese Menschen wie krank behandelt, als ob etwas mit ihnen nicht stimmt", sagte Buschmann.

Die Kritik am Transsexuellengesetz, das nun ersetzt werden soll, wurde zuletzt immer lauter. Zum einen hieß es von Kritikern, dass der Name falsch und irreführend sei, weil es nicht um die Sexualität, sondern das Geschlecht gehe. Bei transgeschlechtlichen Personen stimmt ihr gelebtes Geschlecht (Geschlechtsidentität) nicht mit dem bei ihrer Geburt eingetragenen Geschlecht im Personenstand überein.

Bisher langwieriges und demütigendes Verfahren

Die größte Kritik löste die umfassende Begutachtung und das richterliche Verfahren, die das Transsexuellengesetz vorsieht, aus. So müsse man als Person bisher ein langwieriges und demütiges Verfahren über sich ergehen lassen, ehe ein Gericht entscheidet, ob man auch „wirklich“ trans sei.

Gegenüber zwei verschiedenen Gutachtern mussten dabei intime Fragen zu beispielsweise sexuellen Fantasien, der Unterwäsche, dem Masturbationsverhalten oder sonstigen sexuellen Praktiken beantwortet werden. Die Kosten für den gesamten Prozess, durchschnittlich 1868 Euro, mussten die transgeschlechtlichen Personen bisher selbst tragen. Laut Paus müsse es eine „Entschuldigung und „Entschädigung“ für Menschen geben, die sich wegen des alten Gesetzes beispielsweise trennen oder sterilisieren lassen mussten. Ob die Kosten zukünftig übernommen werden, ist noch unklar.

Etliche Länder haben bereits entsprechende Gesetze

Mit dem Schritt zum Selbstbestimmungsgesetz reiht sich Deutschland in eine Reihe von Ländern ein, die bereits auf diese liberale Gesellschaftspolitik setzen. Argentinien, Malta, Dänemark, Luxemburg, Belgien, Irland, Portugal, Island, Neuseeland, Norwegen, Uruguay und der Schweiz haben bereits entsprechende Gesetzen zur Achtung der Grundrechte und Selbstbestimmung von trans Personen bei der Änderung des Geschlechtseintrags. Dieses "Hinterherhinken" habe Deutschland zuletzt "nicht gut zu Gesicht" gestanden, so Paus.

"Mit den vorgestellten Eckpunkten sind wir ein gutes Stück weiter auf dem Weg zu einem echten Selbstbestimmungsgesetz ohne demütigende Zwangsbegutachtungen, staatliche Bevormundung und diskriminierender Gängelung", sagte Sven Lehmann, der Queer-Beauftragte der Bundesregierung.

Neues Gesetz betrifft keine geschlechtsangleichende Maßnahmen

Buschmann und Paus wiesen ausdrücklich darauf hin, ihr geplantes Gesetz werde keine Festlegung zu der Frage etwaiger körperlicher geschlechtsangleichender Maßnahmen enthalten. Solche Maßnahmen würden weiterhin auf Grundlage fachmedizinischer Regelungen entschieden. Nach der Änderung von Namen und Geschlecht gelte eine einjährige Sperrfrist, um die Ernsthaftigkeit sicherzustellen. Der Gesetzentwurf solle noch in diesem Jahr das Kabinett erreichen, der Bundesrat muss nicht zustimmen.

Die Kritik, dass das Gesetz nur eine kleine Gruppe von Menschen betreffe, wies Buschmann entschieden zurück. „Nicht nur große Gruppen haben ein Recht auf Freiheit und Würde", sagte der Justizminister. Wie groß die Gruppe tatsächlich ist, ist unklar. Im Jahr 2020 wurden 2687 Fälle nach dem Transsexuellengesetz vor dem Amtsgericht behandelt.