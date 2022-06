EU-Gericht stoppt Abschiebeflug von Großbritannien nach Ruanda

London/Straßburg. Die kontroverse Flüchtlingspolitik Großbritanniens hat in der Nacht auf Mittwoch einen heftigen Rückschlag erlitten. Ein Abschiebeflug nach Ruanda, der seit Wochen geplant war, wurde in letzter Minute abgeblasen – der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) intervenierte kurz vor dem Abflug und entschied, dass die Migranten vorerst nicht abgeschoben werden dürfen.

Innenministerin Priti Patel reagierte ungehalten. Sie sei überrascht über die Intervention des Gerichts, schrieb sie in einem kurzen Statement, und regte sich auf über die „wiederholten rechtlichen Hürden“. Sie bekräftigte: „Die Vorbereitung für den nächsten Flug beginnt jetzt.“

Ruanda-Programm sollte zukunftsweisende Idee sein

Für die britische Regierung ist es ein peinlicher Flop. Sie hatte das Ruanda-Programm im April als zukunftsweisende Idee präsentiert, die dabei helfen würde, die Zahl der Bootsflüchtlinge im Ärmelkanal zu reduzieren. London hat mit der Regierung in Kigali ein Abkommen geschlossen, gemäß dem Ruanda Flüchtlinge, die über eine irreguläre Route in Großbritannien angekommen sind, bei sich aufnimmt – ganz egal, woher sie kommen.

In Ruanda werden sie ein Asylverfahren durchlaufen, und wenn sie erfolgreich sind, dürfen sie bleiben – in Ruanda, wohlgemerkt: Der Weg zurück nach Großbritannien, wo sie eigentlich hinwollten, ist ausgeschlossen. Ruanda erhält dafür Entwicklungshilfe in Höhe von anfänglich 120 Millionen Pfund.

Die britische Regierung sagt, all das sei nötig, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen: Die drohende Deportation nach Ruanda solle Flüchtlinge davon abhalten, überhaupt auf irregulärem Weg auf die Insel zu kommen; das Abschiebeprogramm zielt explizit auf Asylbewerber ab, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Migranten begannen Abschiebung rechtlich anzufechten

Der Pakt mit Ruanda ist jedoch höchst umstritten. Zunächst fragten sich manche, ob es überhaupt ein seriöser Plan war – es schien eher wie einer jener schlagzeilentauglichen Vorschläge, die bei manchen Tory-Wählern gut ankommen, in Wirklichkeit aber eher unrealistisch sind. Dass es die Regierung tatsächlich ernst meinte, wurde Mitte Mai klar, als der erste Flug angekündigt wurde.

Bei dieser Boeing 767 soll es sich um die Maschine handeln, welche Asylsuchende von Großbritannien nach Ruanda bringen sollte.

Foto: dpa

Aber danach gab es nur noch Probleme. Zunächst war die Rede von 50 Migranten, die innerhalb von zwei Wochen ausgeflogen werden sollten. Doch der Flug wurde verschoben auf den 14. Juni. Laut Presseberichten sollten etwa 130 Migranten im Flugzeug sitzen. Aber unverzüglich begannen diese, ihre Abschiebung rechtlich anzufechten.

Bald standen nur noch 30 Leute auf der Liste, und Anfang dieser Woche hieß es, dass es weniger als 10 seien. Trotzdem bestand die Regierung darauf, dass das Flugzeug starten soll – immerhin hatte sie für den gecharterten Flug eine halbe Million Pfund hingelegt. Kurz vor dem Abflug in der Nacht auf Mittwoch schließlich kam der Bescheid des EGMR in Strassburg: Das Flugzeug darf nicht abheben.

Migrationspakt mit Ruanda ist auf heftigen Widerstand gestoßen

Das Gericht hatte entschieden, dass man erst das Urteil abwarten solle, ob das Ruanda-Programm überhaupt rechtens ist – denn diese Frage ist noch nicht beantwortet: Britische Bürgerrechtskampagnen haben vor britischen Gerichten Klage eingereicht gegen das Vorhaben, der Entscheid wird in einigen Wochen erwartet. Die Regierung war mit dem ersten Flug vorgeprescht, bevor überhaupt klar ist, ob es nicht mit dem Gesetz in Konflikt steht.

Das BAMF: Ein Amt mit viel Verantwortung Das BAMF: Ein Amt mit viel Verantwortung

Auch jenseits der rechtlichen Frage ist der Migrationspakt mit Ruanda auf heftigen Widerstand gestoßen. Am Dienstag publizierten führende Köpfe der Anglikanischen Kirche einen offenen Brief an die Regierung, in dem sie schreiben: „Dieses Programm bringt Schande über uns als Nation.“ Viele der Leute, die deportiert werden, seien „verzweifelte Menschen, die vor unsäglichem Schrecken geflohen sind“; Großbritannien könne „seine ethischen Verpflichtungen nicht auslagern“. Auch Prinz Charles ist offensichtlich entsetzt: Er soll den Ruanda-Plan als „abscheulich“ bezeichnet haben.

Die Regierung gibt sich unbeeindruckt vom Entscheid des EGMR. Das Debakel wird zudem den Forderungen mancher Tory-Abgeordneter, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszutreten, neuen Schub verleihen. Es sei „unverschämt“, dass Großbritannien sich als souveräne Nation noch immer dem EGMR unterordnen müsse, sagte etwa der Abgeordnete James Sutherland. Die Regierung hat sich jedoch mit ähnlichen Äußerungen bislang zurückgehalten.