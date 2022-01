Außenministerin Baerbock droht Moskau mit harten Sanktionen

Baerbock ist auf Kurzbesuch in Washington. Gemeinsam mit ihrem amerikanischen Amtskollegen findet sie klare Wort in Richtung Moskau.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat ihre Besorgnis wegen der russischen Trupp enbewegungen an der Grenze zur Ukraine unterstrichen. Es sei von größter Bedeutung, dass Russland an den Verhandlungstisch zurückkehre.

Washington. Antony Blinken beginnt zurückhaltend, aber freundlich. „Die Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern ist unentbehrlich.“ Der US-Außenminister lobt das transatlantische Verhältnis. Das graumelierte Haar gibt ihm die Patina eines Staatsmanns, der viel gesehen hat. Er spricht leise, überlegt.

Seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock, dunkelblaues Kleid, steht lächelnd daneben. Der Ton des amerikanischen Chefdiplomaten passt zu dem feierlichen Ambiente. An den Seiten des Thomas Jefferson Room im State Department in Washington stehen karminrote Säulen. An den mit Blattgoldornamenten hängen üppige Kristalllüster.

Es dauert nicht lange, da kommt Blinken auf Russland zu sprechen. Der massive Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine bereite dem Westen Sorge. Russland versuche, das Nachbarland zu "erpressen", die Rhetorik Moskaus werde schärfer. Kremlchef Wladimir Putin hatte die Lage zusätzlich aufgeheizt, indem er kürzlich „rote Linien“ gezogen hat: keine weitere Osterweiterung der Nato, kein Beitritt der Ukraine zum Bündnis, keine Waffenlieferungen an die ehemalige Sowjetrepublik. Eine gewaltige Drohkulisse.

Baerbock steht hinter dem harten Kurs der USA

Die Miene des Amerikaners wird ernst. Die deutsche Außenministerin, die am Mittwoch zu einem eintägigen Blitztrip nach Washington geflogen ist, hört zu. Sie hat die gefalteten Hände auf das Pult gelegt. Sollte Russland militärisch in der Ukraine intervenieren, müsse der Westen mit „massiven Sanktionen“ reagieren, fordert Blniken.

Er erwähnt wirtschaftliche Strafmaßnahmen, aber auch Waffenlieferungen durch die Amerikaner. Blinken redet seinen Gast mit "Außenminister Baerbock" an. Es klingt ein bisschen förmlich, da die Amerikaner gewöhnlich schnell beim lockeren, informellen "Du" sind. Und dann fällt das Reizwort Nord Stream 2, das deutsch-russische Erdgas-Projekt. "Europa könnte Nord Stream 2 gegenüber Russland verwenden", sagt Blinken.

Baerbock nimmt den Ball auf. Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden hätten im Juli vereinbart, dass Russland Energie nicht als "Waffe" benutzen dürfe. Das gelte auch heute. Die Botschaft: Wenn Russland in der Ukraine einmarschiere, drohten "massive wirtschaftliche Konsequenzen". Der Subtext: Das Pipeline-Vorhaben wäre dann gestorben. Blinken hat den Arm auf das Pult gestützt und schaut aufmerksam zu Baerbock. Er wirkt ein bisschen wie ein gestrenger Lehrer, der seiner Schülerin zuhört.

Die deutsche Außenministerin versucht, bei ihrem Antrittsbesuch in der US-Hauptstadt den Ton Blinkens aufzunehmen. Deutsch-amerikanischer und europäisch-amerikanischer Schulterschluss, lautet ihre Devise. Baerbock erklärt schnell, möchte forsch wirken – wie jemand, der sich freischwimmen will.

Sie redet während der Pressekonferenz auf Deutsch, spricht ihren Amtskollegen mit „lieber Toni“ an. Und sie ist bemüht, den Ton aufzulockern. Sie erinnere sich mit Vergnügen an ihr Austauschjahr im US-Bundesstaat Florida, "wo das Wetter besser ist als in Washington". Es ist einer der wenigen Momente, in denen Blinken lacht.

"Russlands Handel ist mit einem klaren Preisschuld gekennzeichnet", sagt sie. Es soll klar, konsequent und auch ein bisschen drohend klingen. Und es soll den Gastgeber beeindrucken. Doch Baerbock setzt mehr als Blinken auf Diplomatie. „Russland hat den Gesprächsfaden wieder auf aufgenommen“, unterstreicht sie. Blinken blickt skeptisch auf den Boden, als traue er dem Frieden nicht.

In der kommenden Woche will der Westen austesten, ob die Spannungen mit Moskau durch Verhandlungen heruntergekühlt werden können. Am 10. Januar reden Amerikaner und Russen in Genf. Am 12. Januar tagt der Nato-Russland-Rat erstmals wieder seit mehr als zwei Jahren. Einen Tag später finden Gespräche im Rahmen der OSZE statt. "Es gibt keine Alternative zu einer politischen Lösung", betont Baerbock. Blinken hört ihr zu, hat Falten auf der Stirn. "Wir werden sehen, wohin der Pfad der Diplomatie führen kann", meint er.

Baerbock setzt viel auf Dialog

In Washington war Baerbock mit Vorschusslorbeeren empfangen worden. Vor allem ihre Kritik an Nord Stream 2 als „energiepolitisch und geostrategisch falsches Projekt“ kam an. Präsident Biden hatte das Vorhaben vehement abgelehnt, aber am Ende durchgewunken, um die Bundesregierung nicht zu vergrauen.

"Wir schätzen die deutliche Position der Außenministerin. Aber wie viel Spielraum hat sie? Olaf Scholz ist schließlich Kanzler", meint ein US-Diplomat. Der SPD-Politiker hatte zwar angesichts des russischen Truppenaufmarsches die „Unverletzbarkeit der Grenzen“ angemahnt, aber bislang jedwede Schärfe im Ton vermieden. Er baut vielmehr auf einen „konstruktiven Dialog“ mit Putin.

Trotz der Anstrengungen Baerbocks um Gleichklang werden unterschiedliche Schwerpunkte und Nuancen deutlich. Blinken argumentiert wie ein abgebrühter Realpolitiker, der viel gesehen hat. Die Ministerin aus Deutschland tastet sich an das große Feld der internationalen Politik an, setzt viel auf Diplomatie und Dialog.

An einer Stelle versucht sie, das auch gar nicht zu verbergen. Als Blinken Militärhilfe für die Ukraine als Antwort auf Russlands Aggressionen ins Spiel bringt, antwortet sie: "Wir haben eine andere Auffassung mit Blick auf Waffenlieferungen." Seit 2014 unterstütze man die Ukraine mit dem Aufbau eines Militärhospitals. Verwundete aus dem krieg würden in Deutschland behandelt. Es ist die humanitäre Ausrichtung ihrer außenpolitischen Linie. Blinken hingegen weiß: Ohne Druck – zur Not auch militärischen – läuft in der Politik nichts.

Fischer polarisierte nicht wie der SPD-Kanzler Schröder

Baerbock will an eine Tradition anknüpfen, die mit Joschka Fischer begonnen hat: Grüne Chefdiplomaten aus Deutschland und die US-Regierung kamen recht gut miteinander aus. Außenminister Fischer hatte einen besonders engen Draht zu seiner amerikanischen Amtskollegin Madeleine Albright. Dass die damalige rot-grüne Koalition Ende der 90er- Jahre die Bundeswehr am Kosovo-Krieg beteiligt hatte, wurde ihr in Washington hoch angerechnet.

Fischer sorgte in Amerika für einen politischen Kulturbruch. Die Grünen hatten plötzlich nicht mehr den Ruf friedensbewegter Revoluzzer und regierungsuntauglicher Öko-Freaks. Dieses Etikett haftete ihnen während der Massen-Demonstrationen gegen die Nato-Nachrüstung Anfang der 1980er- Jahre an, die häufig von anti-amerikanischen Untertönen begleitet waren. Damals, in ihrer Gründungsphase, hatten die Grünen mit Kabinettsarbeit nichts im Sinn. Sie verstanden sich als „Anti-Partei-Partei“.

Als die Pressekonferenz vorbei ist, kramt Blinken in seinen Papieren. Hier der Vertreter einer Weltmacht, dort die junge Außenministerin, die sich in eine neue Materie einarbeitet. Baerbock sucht seinen Blick. Er sieht sie, kurzer Corona-Faustgruß. Dann gehen beide ihrer Wege. Ende einer Ein-Tages-Reise über den Atlantik.