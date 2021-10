Steinmeier würdigt Bundesregierung zum Abschied

Der Bundespräsident in seiner Rede am Dienstag: Merkels Kanzlerschaft eine der „großen in der Geschichte der Republik.“

Berlin. Mit einer ehrwürdigen Rede hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Angela Merkel und ihre Ministerinnen und Minister verabschiedet. In seinem Amtssitz empfing Steinmeier am Dienstag alle Regierungsmitglieder der großen Koalition und übergab ihnen standesgemäß die Entlassungsurkunde.

Gerichtet an die bisherige Kanzlerin sprach der Präsident im Schloss Bellevue von einer „beispielgebenden“ Amtszeit, die nicht „arm an Krisen und Verwerfungen“ gewesen sei. Steinmeier zeigte sich dankbar, wie Merkel durch die weltbewegende Finanzkrise, die „große humanitäre Flucht- und Migrationskrise“ und die Corona-Pandemie führte.

Nach 16 Jahren ende nun eine Kanzlerschaft, „die man zu den großen in der Geschichte dieser Republik rechnen darf“. In dieser Zeit habe Merkel das „Vertrauen“ der Bürgerinnen und Bürger gewonnen und für Deutschland „Achtung“ und „Respekt“ erworben, betonte Steinmeier. „In Europa und der Welt.“

Insbesondere würdigte der Präsident Merkels Errungenschaften als Regierungschefin. Ihre Kanzlerschaft sei „prägend für unser wiedervereintes Land“ gewesen und überdies „prägend für eine ganze Generation junger Frauen und Männer, denen sie eine neue, ganz eigene Form der Führung vorgelebt“ habe.

Regierung hätten trotz „Fliehkräften und harscher Kritik“ erfolg gearbeitet

In seiner Rede erinnerte Steinmeier auch an die zähe Regierungsbildung nach der Bundestagswahl 2017. „Schon der Beginn dieser Koalition war alles andere als einfach.“ Gerade am Anfang sei die Regierung immer wieder „Fliehkräften und harscher Kritik“ ausgesetzt gewesen. Doch am Ende hätten die demokratischen Kräfte in Regierung und Parlament erfolgreich „Sorge dafür getragen, dass Polarisierung und Provokation sich nicht durchsetzen konnten“.

Zudem lobte der Präsident die Regierungsarbeit der letzten vier Jahre: So konnten rund 600 Gesetze verabschiedet werden und damit viele „konkrete Verbesserungen in der Gesellschaft“. Etwa in der Pflege, der Kinderbetreuung und beim Mieterschutz.

Bereits am Dienstagmorgen hatte Steinmeier die übrigen Regierungsmitglieder der Union gebeten, ihre Ämter so lange kommissarisch weiterzuführen, bis ein neues Kabinett steht. Der Präsident wünschte hierzu Merkel Erfolg und ein „glückliches Händchen“.