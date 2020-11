AfD soll Störer in Bundestag geschleust haben - Ältestenrat berät

Bundestag Störer im Reichstagsgebäude: Scharfe Kritik an der AfD

Berlin.

Am Mittwoch sollen Bundestagsabgeordnete im Reichstag von Besuchern bedrängt worden sein

Der AfD wird nun vorgeworfen, die Störer ins Parlament geschleust zu haben

Inzwischen berät der Ältestenrat über den Vorfall

Während der Bundestagsdebatte und Abstimmung über die Reform des Infektionsschutzgesetzes sollen am Mittwoch Abgeordnete im Reichstag von Gegnern der Corona-Maßnahmen bedrängt und gefilmt worden sein. Berichten zufolge hätten AfD-Abgeordnete den Störern Zugang zum Reichstagsgebäude verschafft.

CSU-Parlamentarier Stefan Müller zeigte sich auf Twitter von den Ereignissen empört: „Von der AfD wurden ‘Gäste’ in den Bundestag eingeschleust, die Abgeordnete bedrängen und wohl hindern sollen, an der Abstimmung im Parlament teilzunehmen. Soweit zum Demokratieverständnis der AfD!“

Störer in den Bundestag geschleust: Andere Parteien beschuldigen AfD

Auch FDP-Parlamentarier Konstantin Kuhle schrieb auf dem sozialen Netzwerk: „Die AfD hat Personen ins Reichstagsgebäude eingeschleust, die Abgeordnete bedrängen und ihnen die Handykamera ins Gesicht halten.“ Kuhle empfand einen solchen Versuch „der Beeinflussung des Abstimmungsverhaltens als absolut unerhört“. Derartiges Verhalten gehöre unterbunden.

Die AfD hat Personen ins Reichstagsgebäude eingeschleust, die Abgeordnete bedrängen und ihnen die Handykamera ins Gesicht halten. Ich empfinde diese Versuche der Beeinflussung des Abstimmungsverhaltens als absolut unerhört. Das gehört unterbunden. — Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) November 18, 2020

SPD-Fraktionsvorsitzende Katja Mast berichtete zudem: „In den Bundestag eingeschleuste Personen haben unter anderem versucht, in Büros einzelner Abgeordneter einzudringen. Ich bin fassungslos. Freigewählte Abgeordnete an Abstimmungen zu hindern und zu bedrängen ist das Allerletzte. Das Ziel: die Demokratie zersetzen.“

Ältestenrat berät über Einschleusung von Demonstranten

Marco Buschmann, Erster Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, bestätigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass der Einschleusung im Ältestenrat nachgegangen werden soll: „Sollte es sich erweisen, dass AfD-Abgeordnete Personen Zugang zum Reichstag verschafft haben, die gezielt Druck auf Abgeordnete ausgeübt oder daran gehindert haben, ihren Mandatspflichten nachzukommen, dann muss das ein Nachspiel haben. Das wäre grob unparlamentarisch.“

Neues Infektionsschutzgesetz von Bundestag und Bundestag beschlossen Neues Infektionsschutzgesetz von Bundestag und Bundestag beschlossen

Auch Britta Haßelmann , die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, forderte auf Twitter, dass die Vorfälle „umgehend in den Gremien des Parlaments aufgearbeitet werden“ müssten. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) soll in der Sitzung des Ältestenrats einen umfassenden Lagebericht vorlegen. Der Ältestenrat tagt am Donnerstagnachmittag.

Mutmaßliche Einladung von Störern ins Reichstagsgebäude: AfD äußert sich

Bernd Baumann, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion , hatte bereits am Mittwochabend erklärt, dass seiner Fraktion keinerlei Informationen zu einer mutmaßlichen Einschleusung von fremden Besuchern ins Reichstagsgebäude vorliegen würden. „Sollten Gäste, die von einzelnen Abgeordneten regulär angemeldet und die vom Bundestag überprüft worden sind, gegen die Hausordnung verstoßen haben, werden wir diesen Vorwürfen nachgehen.“

Laut eines Berichts des Redaktionsnetzwerks Deutschland habe ein AfD-Abgeordneter allerdings bestätigt, dass eine Frau auf seiner Liste zu der Sitzung eingeladen wurde. Es handle sich um die Frau, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Fragen bedrängt, ihn dabei gefilmt und beleidigt hat.

Von der #AfD eingeschleuste rechtsextreme Covidioten bedrängen und beschimpfen Bundesminister Peter Altmaier #CDU im Bundestag. Da hat jemand sauber versagt, @PolizeiBerlin_E, dass sich Covidioten im Haus frei bewegen... m( #b1811 #Berlin1811 pic.twitter.com/lSJZhCbC5T — Dietmar Muhlbock (@deltamikeplus) November 18, 2020

Die Informationen decken sich mit den Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios : Reporter Martin Schmidt berichtete auf Twitter: „Mehrere AfDler bestätigen dem ARD-Hauptstadtstudio, dass sowohl die Frau, die Wirtschaftsminister Altmaier heute vor einem Aufzug im Bundestag bedrängt hat, als auch weitere rechte Medienaktivisten durch Büros von AfD-Abgeordneten angemeldet worden sind.“ Kuhle teilte auf Twitter ein Video, das die Demonstrantin zeige, die ihn angesprochen hätte. (day/dpa)

