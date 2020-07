Idil Baydar: Daten von Kabarettistin von hessischem Polizeirechner abgefragt

Frankfurt/Main. Der „NSU 2.0“-Fall in Hessen weitet sich aus. Wie die „Frankfurter Rundschau“ am Dienstag berichtete, wurden von einem hessischen Polizeicomputer die persönlichen Daten der Kabarettistin Idil Baydar abgerufen. Die Polizei habe nun die Ermittlungen aufgenommen.

Baydar wird laut der Zeitung seit Monaten von Rechtsextremisten bedroht. Sie habe Drohschreiben erhalten, die mit „SS-Obersturmbannführer“ unterzeichnet waren. Bereits im vergangenen Jahr war die Kabarettistin Ziel von Drohungen aus rechtsextremen Kreisen geworden und hatte sogar Morddrohungen erhalten.

Comedian Baydar tritt unter anderem als „Jilet Ayşe“, eine 18-jährige Kreuzberger Türkin, auf und greift dabei immer wieder die Themen Rassismus, Migration und Diskriminierung auf.

Janine Wissler und Seda Basay-Yildiz ebenfalls bedroht

Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag.

Foto: Arne Dedert / dpa

Idil Baydar ist damit die nächste Prominente, bei der es Berichten zufolge unberechtigte Datenabfragen bei der hessischen Polizei gegeben haben soll. Zuvor war bekannt geworden, dass die persönlichen Daten der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und der hessischen Linken-Fraktionsvorsitzenden Janine Wissler abgerufen worden waren. Sie erhielten rechtsextreme Drohschreiben mit dem Kürzel „NSU 2.0“ am Ende.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main, Nadja Niesen, sagte der „Frankfurter Rundschau“, es gebe „weitere Geschädigte“ in dem gegen Unbekannt geführten Ermittlungsverfahren. Etwaige Namen würden aber „weder genannt noch bestätigt“. Die jeweiligen Drohmails wiesen „Ähnlichkeiten in Aufbau und Wortlaut auf“.

Verfassungsschutz: Rechtsextremismus größte Bedrohung für Sicherheit Verfassungsschutz- Rechtsextremismus größte Bedrohung für Sicherheit

Sonderermittler sucht „NSU 2.0“-Verfasser

Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte in der vergangenen Woche einen Sonderermittler zu den Drohmails eingesetzt: Der Direktor der Kriminaldirektion im Frankfurter Polizeipräsidium, Hanspeter Mener, übernahm federführend die Ermittlungen.

Beuth schließt derweil nicht mehr aus, dass es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei geben könnte. Die jüngsten Geschehnisse nährten diesen Verdacht, sagte Beuth. Er wirft vor allem dem Landeskriminalamt (LKA) im Fall Wissler schwere Versäumnisse vor.

(jha/afp)