Homöopathie: AOK ist gegen Förderung durch Krankenkassen

So läuft der Glaubenskrieg um die Homöpathie

Berlin.. Nachdem Frankreich die Erstattung homöopathischer Therapien durch Krankenversicherungen verbieten will, fordern die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) auch in Deutschland eindeutige Regeln. „Wie in Frankreich ist der Gesetzgeber gefragt, Klarheit zu schaffen“, sagte der Vorstandschef des AOK-Bundesverbands, Martin Litsch unserer Redaktion.

Damit es diese Klarheit gibt, müsste der Gesetzgeber „Homöopathie als zusätzliche Leistung der Krankenkassen explizit ausschließen.“ Litsch sagte, es gebe „keinen Nachweis in methodisch hochwertigen Studien für die Wirksamkeit von Homöopathie.“ Die Krankenversicherungen stünden deshalb „zwischen Baum und Borke“, weil ein Teil der Bevölkerung die Homöopathie als Alternative zur klassischen Schulmedizin schätze.

Homöopathie nicht mehr bezuschussen – starke Befürworter

In Deutschland wird immer wieder über die Homöopathie gestritten und darüber, ob die Allgemeinheit die Kosten für eine solche Behandlung tragen muss. Hierzulande ist Homöopathie zwar kein Bestandteil des gesetzlichen Leistungskatalogs der Krankenkassen. Allerdings erstatten viele Kassen ihren Versicherten die Behandlungskosten, weil es eine Nachfrage gibt.

Auch aus Sicht des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sollten die Krankenkassen Patienten keine homöopathischen Leistungen finanzieren. „Es gibt keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege für die Wirksamkeit homöopathischer Verfahren“, sagte Gassen der „Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Wer homöopathische Mittel haben möchte, soll sie auch bekommen, aber bitte nicht auf Kosten der Solidargemeinschaft.“

Frankreich: Krankenkassen zahlen ab 2021 gar nichts mehr dazu

In Frankreich müssen Homöopathie-Nutzer die Mittel künftig aus eigener Tasche bezahlt werden. Von 2021 an sollen die Medikamente nicht mehr von der Krankenkasse erstattet werden.

Von Januar 2020 an soll der Anteil, den Krankenkassen erstatten, bereits von 30 auf 15 Prozent sinken. So solle den Patienten, verschreibenden Ärzten und der betroffenen Industrie Zeit zur Anpassung gegeben werden, erklärte das Ministerium.

Kürzlich rechnete Jan Böhmermann hart mit Homöopathie ab. Aber auch auf anderer Ebene wird diskutiert: Jobcenter müssen grundsätzlich nicht für Homöopathie zahlen. Eine Ärztin kämpft auf vielen Kanälen gegen die „Pseudo-Medizin“. (ses/dpa/fmg)