Hermann Gröhe unterstützt Heil-Pläne zur Altersvorsorgepflicht für Selbständige

Absicherung Heil will Selbstständige zur Altersvorsorge verpflichten

Düsseldorf/Essen/Berlin. Selbstständige sollen nach dem Willen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) künftig verpflichtend privat oder über die gesetzliche Rentenversicherung für das Alter vorsorgen. Ende des Jahres werde er einen Gesetzentwurf zur Einbeziehung der Selbstständigen in das System der Alterssicherung vorlegen, sagte Heil der „Rheinischen Post“. “Wir haben drei Millionen Selbstständige in Deutschland, die im Alter nicht abgesichert sind.“ Für seinen Vorschlag erntete der Arbeitsminister Zuspruch vom Koalitionspartner CDU.

Nach Heils Plänen müssten Selbstständige künftig entweder Mitglied in einem Versorgungswerk werden wie Ärzte und Anwälte, durch die Rürup-Rente abgesichert sein oder in die gesetzliche Rentenversicherung eintreten. „Auch für Selbstständige muss gelten, dass man nach einem Leben harter Arbeit abgesichert ist“, sagte Heil. „Deshalb ist es auch für Selbstständige wichtig, dass wir vorher die Grundrente einführen.“

Hermann Gröhe unterstützt Heils Pläne

Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Hermann Gröhe, begrüßte den Vorschlag und forderte eine schnelle Umsetzung. „Selbstständigkeit darf im Alter nicht zu Bedürftigkeit führen“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. Entsprechende Koalitionspläne sollten „zügig umgesetzt werden, anstatt sich über milliardenschwere Rentenprojekte zu streiten, die weit über den Koalitionsvertrag hinausgehen“, ergänzte Gröhe mit Blick auf die geplante Grundrente für Geringverdiener. Zugleich mahnte er an, die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige müsse „gründerfreundlich gestaltet sein, also gerade in der Anfangsphase Überforderungen vermeiden“.

Auch der Rentenexperte der Linksfraktion im Bundestag, Matthias Birkwald, begrüßte Heils Plan. „Gerade für die oft armutsgefährdeten und am Rande des Existenzminimums arbeitenden Solo-Selbstständigen ist das der richtige Ansatz“, sagte Birkwald.

Anton Hofreiter hält Heils Konzept für unzureichend

Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hält Heils Pläne hingegen für unzureichend. „Für eine bessere Absicherung von Selbstständigen zu sorgen, ist absolut richtig. Bei der Reform der Rentenversicherung kann das aber nur ein erster Schritt sein“, sagte Hofreiter unserer Redaktion. „Wir müssen die gesetzliche Rente, die bisher nur einen Teil der Bevölkerung im Alter schützt, zu einer echten Bürgerversicherung weiterentwickeln.“ Diese könne neben Selbstständigen auch Minijobber, Langzeitarbeitslose, Abgeordnete und langfristig auch alle Beamte absichern.

Mit Blick auf die Grundrente äußerte sich Bundesarbeitsminister Heil entschlossen, eine zügige Einigung zu erreichen. „Ja, diese Koalition wird eine Einigung bei der Grundrente zustande bringen, und ich bin entschlossen, meinen Beitrag dazu zu leisten“, sagte Heil der „Rheinischen Post“.

Heil will im Mai Entwurf zur Grundrente vorlegen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Foto: Michael Kappeler / dpa

Er werde dazu im Mai einen Gesetzentwurf vorlegen. Zugleich lehnte er erneut die von der Union geforderte Bedürftigkeitsprüfung ab. „Diejenigen, die die Grundrente bekommen werden, haben sie sich verdient. Diesen fleißigen Leuten sollten wir eine bürokratische Bedürftigkeitsprüfung ersparen.“ Der Koalitionsvertrag sei an dieser Stelle widersprüchlich, denn die Rentenversicherung kenne grundsätzlich keine Bedürftigkeitsprüfung, sagte Heil.

Nach Heils Plänen sollen Arbeitnehmer, die 35 Jahre lang Beiträge gezahlt haben und trotzdem nur eine Rente auf Höhe der Grundsicherung erhalten, durch die Grundrente bis zu 447 Euro mehr im Monat bekommen. Eine Bedürftigkeitsprüfung sehen seine Pläne nicht vor. Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es dagegen: „Voraussetzung für den Bezug der Grundrente ist eine Bedürftigkeitsprüfung entsprechend der Grundsicherung.“

(epd/fmg/ba)