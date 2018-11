Hartz IV: Robert Habeck entwirft Alternative ohne Arbeitszwang

Berlin. Grundsicherung ohne Arbeitszwang: Grünen-Chef Robert Habeck entwirft in einem Papier offenbar eine Alternative zu Hartz IV.

In dem internen Strategiepapier schreibt der Parteichef laut „Zeit Online“: In den kommenden Jahren werde man einen hoch dynamischen Wandel der Arbeitswelt erleben, deswegen müsse das „Garantieversprechen des Sozialstaats“ erneuert werden. Das Dokument solle einen Weg skizzieren, „wie wir das Hartz-IV-System hinter uns lassen“ (auch SPD-Chefin Andrea Nahles kündigte am Wochenende ein Ende von Hartz IV an ).

Die von Habeck ins Spiel gebrachte Grundsicherung soll dem Bericht zufolge auf Anreizen statt auf Bestrafungen beruhen. Sie soll die Existenz sichern und Zuverdienste attraktiver machen. Ein entscheidender Unterscheid zu den bereits diskutierten Modellen des bedingungslosen Grundeinkommens: Die Grundsicherung soll nicht an alle Menschen, sondern nur an jene ausgezahlt werden, die wirklich darauf angewiesen sind.

Eigenständige Behörde soll Grundsicherung auszahlen

Ein Unterschied zu Hartz IV: Im von Habeck angedachten Modell soll es keine Sanktionen geben, wenn Bürger nicht mit dem Jobcenter zusammenarbeiten. Beratung und Weiterbildung sollen auf Freiwilligkeit beruhen. Durch Anreize und Belohnungen sollen diese Menschen aber attraktiver gemacht werden. Weiterhin soll es eine Antragstellung geben und die Bedürftigkeit müsse nachgewiesen werden, heißt es im Papier. Gleichzeitig solle jedoch der Zwang zur Arbeitsaufnahme entfallen.

In dem Strategiepapier formuliert Habeck zudem den Plan, das Nebeneinander der verschiedenen Sozialleistungen zu beenden: Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld und Bafög sollen alle in die neue Garantiesicherung überführt werden. Die Garantiesicherung solle außerdem von einer eigenständigen Behörden ausgezahlt werden, um Bürokratie einzusparen.

Der Parteichef geht davon aus, dass bei dem skizzierten System rund vier Millionen Haushalte mehr Anspruch auf eine Sicherung hätten als heute auf Hartz IV. Die Kosten schätzt er auf etwa 30 Milliarden Euro im Jahr. „Die Gegenfinanzierung muss aus einer gerechteren Verteilung der Wohlstandsgewinne dieses Landes erfolgen“, heißt es in dem Dokument.

Auch die SPD debattiert zurzeit über eine Erneuerung von Hartz IV. Unter dem Druck sinkender Umfragewerte will die Partei den Befreiungsschlag wagen und sich von den Hartz-Reformen distanzieren. „Wir werden Hartz IV hinter uns lassen“, sagte Parteichefin Andrea Nahles am Wochenende auf dem Debattencamp der SPD. (les)

