Landtagswahl Hessen: Alles Wichtige

Wiesbaden. Nach Bayern steht mit Hessen die nächste Landtagswahl an. Derzeit sind in dem Bundesland die Grünen und die CDU an der Macht, Ministerpräsident ist Volker Bouffier. Auch in diesem Jahr tritt der 58-Jährige wie vor fünf Jahren an – doch er kann sich nicht auf eine Wiederwahl verlassen.

Denn wie die CSU oder SPD, kämpft auch die CDU wie alle Regierungsparteien im Bund um Ansehen. Mit Spannung wird deshalb erwartet, ob sich die Wähler in Hessen davon beeindrucken lassen und den Parteien einen Denkzettel verpassen werden.

Landtagswahl Hessen – das muss man wissen

Nicht nur das: Nachdem die AfD bei der Landtagswahl in Hessen 2013 den Einzug in den Landtag noch nicht geschafft hat, sieht es den derzeitigen Umfragen zufolge ganz anders aus. Wie viel Punkte sie am Ende holen wird? Derzeit noch unklar.

Doch wie läuft die Landtagswahl in Hessen eigentlich ab? Wann ist der Termin und welche Kandidaten treten an? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Landtagswahl in Hessen 2018 – wann ist der Termin?

Die Hessenwahl findet am 28. Oktober statt.

Landtagswahl in Hessen 2018 - welche Parteien treten an?

Derzeit hoffen natürlich sowohl CDU als auch die Grünen, ihren Platz in der Regierung verteidigen zu können. Aber auch die SPD will besonders nach der deftigen Wahlschlappe und dem Absturz als zweitschwächste Oppositionskraft wieder Punkte gutmachen. Gleiches gilt auch für die Linken, die sich ein deutlich besseres Abschneiden als noch in Bayern erwarten.

Diese Kandidaten treten für die Parteien CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und AfD an:

CDU: Volker Bouffier

Volker Bouffier SPD: Thorsten Schäfer-Gümbel

Thorsten Schäfer-Gümbel Grüne: Tarek Al-Wazir (stellvertretender Ministerpräsident) und Priska Hinz (Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft)

Tarek Al-Wazir (stellvertretender Ministerpräsident) und Priska Hinz (Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft) Linke: Janine Wissler (Abgeordnete) und Jan Schalauske (Landeschef der Linken)

Janine Wissler (Abgeordnete) und Jan Schalauske (Landeschef der Linken) FDP: René Rock (Vorsitzender FDP-Fraktion Hessen)

René Rock (Vorsitzender FDP-Fraktion Hessen) AfD: Rainer Rahn (Mediziner)

Landtagswahl in Hessen 2013 - wie schlug sich die AfD?

Derzeit ist Hessen das einzige Landesparlament, in dem die AfD nicht vertreten ist. Bei der Landtagswahl 2013 erreichte sie 4,1 und verfehlte den Einzug. In diesem Jahr wird allerdings erwartet, dass sie klar in den Landtag einzieht. Bei Umfragen liegt sie derzeit bei 13 bis 14 Prozent. (bekö)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.