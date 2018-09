Nach Hitlergruß bei Demonstration in Chemnitz: Erster Prozess beginnt

Nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz stellte sich Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen am Mittwoch den Fragen der Parlamentarier.

Zwei Wochen ist es her, dass ein Mann bei einer rechtsgerichteten Demonstration in Chemnitz den Hitlergruß gezeigt haben soll. An diesem Donnerstag muss sich der 33-Jährige vor dem Amtsgericht Chemnitz wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nun in einem Schnellverfahren verantworten.

Am Freitag soll es dann gegen einen 34-Jährigen wegen des gleichen Deliktes bei einer Demonstration am 27. August zum Prozess kommen. Beide Männer kommen aus Chemnitz.

Weiterer Prozess folgt

Auslöser der Kundgebungen war die Tötung eines 35-jährigen Deutschen am 26. August. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber. Zwei von ihnen sitzen in Untersuchungshaft, nach einem dritten wird gefahndet.

In der Folge war es in Chemnitz zu Demonstrationen und Ausschreitungen gekommen, bei denen Neonazis und Hooligans mitliefen. Diese wurden unter anderem von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Regierungssprecher Steffen Seibert als „Hetzjagden“ bezeichnet. Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hingegen hatte gesagt, man können nicht Hetzjagden sprechen und hatte die Echtheit ein entsprechendes Video angezweifelt.

Nach Einschätzung von Außenminister Heiko Maas (SPD) haben die fremdenfeindlichen Ausschreitungen dem Ansehen Deutschlands in der Welt geschadet. (dpa/jb)

