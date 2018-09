Präsident Recep Tayyip Erdogan will Ditib-Moschee in Köln besuchen

Der türkische Präsident Erdogan kommt zum Staatsbesuch nach Berlin. Er will laut einem Bericht auch eine Ditib-Moschee in NRW besuchen.

Der türkische Präsident Erdogan wird am 28. und 29. September in Deutschland sein.

Türkei Präsident Erdogan will Ditib-Moschee in Köln besuchen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will einem Medienbericht zufolge während seines Deutschland-Besuches am 28. und 29. September die Ditib-Moschee in Köln besuchen. Diesen Wunsch habe Erdogan bei den deutschen Gastgebern angemeldet, berichtet die „Rheinische Post“ in ihrer Mittwochsausgabe unter Berufung auf einen Berater der türkischen Regierung. Er betonte zugleich: „Wir wollen dies aber nur im Einvernehmen mit der deutschen Politik machen.“

Stadt Köln hat keine Anfrage für Besuch erhalten

Von deutscher Seite gibt es dafür keine Bestätigung. „Derzeit laufen die Planungen für den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan. Zu einzelnen Programmpunkten informieren wir zu gegebener Zeit“, zitiert die Zeitung eine Sprecherin des Bundespräsidenten. Eine Sprecherin der Stadt Köln sagte, für einen Besuch Erdogans liege keine Anfrage vor.

Deutschland und die Türkei haben sich nach vielen Monaten des erbitterten Streits wieder einander angenähert . Die Beziehungen waren unter anderem wegen der Verhaftungen deutscher Staatsbürger in der Türkei lange Zeit schwer belastet. (dpa)

Maas verteidigt Staatsbesuch Erdogans in Deutschland Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Montag, man müsse insbesondere mit denjenigen Staatschefs reden, mit denen man viele offene Fragen habe. Maas verteidigt Staatsbesuch Erdogans in Deutschland

