Zwei Drittel der Deutschen haben Angst vor Staatsversagen

Berlin. Deutschland, im Sommer 2018: Die Bundesbürger stöhnen über die Hitze und machen sich Sorgen um das globale Klima. Manche schauen besorgt ins Portemonnaie und fragen sich, wie sie auf Dauer über die Runden kommen sollen. Gerade viele Ältere fürchten, schwer krank oder sogar zum Pflegefall zu werden. Doch keine dieser Sorgen ist so groß wie die zentrale Angst der Deutschen in diesem Sommer.

Es ist die Angst vor dem Versagen der Politik im Umgang mit politischen Hasardeuren wie Donald Trump – vor allem aber im Umgang mit den Problemen im eigenen Land: Es ist die Angst, dass Deutschland daran scheitert, Hunderttausende Flüchtlinge zu integrieren. Es ist die Furcht vor Extremismus und einer Eskalation wie sie Chemnitz gerade erlebt hat, vor einem Staatsversagen. Die aktuelle Umfrage der Langzeitstudie „Die Ängste der Deutschen“ sendet ein deutliches Warnsignal aus.

Befragung zum Zeitpunkt des Unionsstreits

Für die Untersuchung wurden zwischen Anfang Juni und Mitte Juli mehr als 2300 Bundesbürger nach ihren Sorgen gefragt. Der Zeitpunkt war wie gemacht für eine Studie über Verunsicherung und Vertrauensverlust: In diesen Wochen im Hochsommer drohte die gerade erst gestartete Bundesregierung zu zerbrechen. Der alte Zwist zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) über die Migrationspolitik war wieder einmal eskaliert.

Auf dem Höhepunkt der Krise stand nicht nur die Regierung, sondern auch die Union aus CDU und CSU vor dem Aus. Doch das war nicht alles. Hinzu kamen Meldungen über das Behördenversagen in der Flüchtlingskrise: Es gab Probleme mit der Registrierung, mit den Verfahren, mit der Abschiebung. Und: Es mehrten sich Fälle, bei denen junge Männer, die als Flüchtlinge gekommen waren, straffällig wurden.

Viele fürchten Konflikte durch Zuwanderung

Die Umfrage spiegelt die Reaktion der Deutschen: 63 Prozent haben große Angst, dass das Land und seine Behörden durch die große Zahl der Flüchtlinge überfordert sind, genauso viele fürchten, dass es durch den Zuzug von Ausländern zu Spannungen kommt. Ein Wert, der in der Zeit vor der Beginn der Fluchtkrise von 2015 über viele Jahre weitaus niedriger lag.

Die Befürchtung schließlich, dass die Politiker von ihren Aufgaben überfordert sind, teilen ebenfalls mehr als 60 Prozent. Bei allen drei Fragen waren die Deutschen im Jahr zuvor noch deutlich gelassener. Allerdings: Im Jahr 2016, unmittelbar in Folge der großen Zuwanderungswelle, waren die Werte noch höher.

Drei Gründe für den Vertrauensverlust

Manfred G. Schmidt, Politologe an der Universität Heidelberg sieht drei zentrale Gründe für die wieder wachsende Angst der Deutschen vor überforderten Politikern:

• Die lange Regierungsbildung nach der Bundestagswahl im September 2017,

• der Dauerstreit in den Schwesterparteien CDU und CSU,

• aber auch das, was der Forscher Abnutzungseffekt nennt: In anderen europäischen Ländern sei zu beobachten, dass Regierungen, die über viele Jahre an der Macht seien, bei den Bürgern den Eindruck von Stillstand und damit Unfähigkeit hinterlassen könnten.

48 Prozent bewerten Regierungsarbeit „mangelhaft“ oder „ungenügend“

Untermauert wird diese Beobachtung von den Schulnoten, die die Deutschen in der Umfrage den Politikern in Regierung und Opposition geben: 48 Prozent der Befragten bewerten die Arbeit der Politiker mit „mangelhaft“ oder „ungenügend“. Mit einem Anteil von noch nicht einmal sechs Prozent fallen die Noten „sehr gut“‘ oder „gut“ äußerst spärlich aus.

Die Koalition zwischen Union und ist SPD ist seit 100 Tagen im Amt. Zeit für eine Bilanz, bei der nicht alle Kabinetssmitglieder gut abschneiden. Angela Merkel (CDU), Kanzlerin: In ihrer vierten Amtszeit erlebt Merkel ihre schwierigste Phase. Unklar ist, ob sie den Konflikt mit der CSU über die Flüchtlingspolitik als Regierungschefin übersteht und bis 2021 an der Macht bleiben kann. Ihr größter Fehler war, die Kräfte in der CSU unterschätzt zu haben, die in ihr nach wie vor die „Flüchtlingskanzlerin“ sehen und ihr nun die Unterstüt­zung verweigern. CSU-Chef Seehofer der Kabinettsdisziplin zu unterwerfen hat bislang nicht geklappt, stattdessen muss sie sich mit Ultimaten aus Bayern herumschlagen. Zur SPD hat sie einen guten Draht, was noch viel wert sein könnte. Fazit: mittelmäßig. ( Foto: Adam Berry / Getty Images

Olaf Scholz (SPD), Finanzminister: Musste viel Kritik einstecken für seinen ersten Haushalt. Er verwalte nur das Erbe von CDU-Vorgänger Wolfgang Schäuble. Seine Zustimmungswerte in der Bevölkerung aber sind gut. In die Reform der Eurozone kniete er sich rein. Außerdem mehren sich die Anzeichen, dass nach neun Jahren Daueraufschwung die Konjunkturparty vorbei ist. Da ist einer wie Scholz, der wie ein hanseatischer Kaufmann das Steuergeld zusammenhält, der richtige Mann am richtigen Platz. Sollte die Koalition platzen und es zur Neuwahl kommen, hätte Scholz, gerade 60 geworden, gute Chancen auf die SPD-Kanzlerkandidatur. Fazit: gut. (tb) Foto: MICHELE TANTUSSI / REUTERS

Horst Seehofer (CSU), Innenminister: Horst Seehofer hat sich ein Super-Ressort für Sicherheit, Bau, „Heimat“ und Sport gebastelt. Derzeit aber ist er vor allem eines: „Asylminister“ und CSU-Chef, getrieben aus der bayerischen Staatskanzlei – bekommt aber auch Applaus in der CDU. Doch Seehofers „Masterplan Asyl“ bleibt vor allem Ankündigungspolitik, gelesen hat ihn noch niemand. Bei den Ankunftszentren in Grenznähe stößt er auf Widerstand vieler Bundesländer. Bei Bau und „Heimat“ ist wenig passiert. Sein Plus: In der Affäre um das Asylamt Bamf tauscht er jetzt die Amtsspitze aus – ein wichtiger Schritt für einen Neuanfang dort. Fazit: bisher enttäuschend. (cu) Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Heiko Maas (SPD), Außenminister: Viel unterwegs (120.000 Flugkilometer) auf der großen weltpolitischen Bühne, mit Licht und Schatten. Mit emotionalen Auftritten reparierte er das deutsch-israelische Verhältnis, das unter Sigmar Gabriel angeknackst war. Deutschlands Einzug als nicht-ständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat stärkt das internationale Gewicht des Saarländers Maas. Mit seiner Russland-Kritik direkt nach Amtsantritt verhob er sich ein wenig. Den Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump brachte Maas am griffigsten auf den Punkt: Die Antwort auf „America First“ müsse „Europe United“ lauten. (tb) Foto: Clodagh Kilcoyne / REUTERS

Peter Altmaier (CDU), Wirtschaftsminister: Machtmensch Altmaier freut sich, dass das einst von Ludwig Erhard geprägte Ministerium nach Jahrzehnten bei FDP und SPD endlich wieder in CDU-Hand ist. Viel Konkretes hat der Merkel-Vertraute allerdings noch nicht vorgelegt. Dafür war er als Vermittler im Handelskonflikt mit den USA und im Gas-Streit zwischen Russland und der Ukraine unterwegs. An Präsident Trumps Administration scheiterte jedoch auch der gewiefte Saarländer, die Strafzölle konnte er nicht verhindern. Die Energiewende stockt, die Kohle-Kommission ist zwar in Altmaiers Ministerium angesiedelt, aber viele Ressorts reden ihm rein. Fazit: gut. (mün) Foto: Adam Berry / Getty Images



Katarina Barley (SPD), Justizministerin: Gleich am ersten Tag als neue Justizministerin stellte die SPD-Politikerin dem Kabinett ihren Entwurf für ein Gesetz vor, das Musterfeststellungsklagen für Verbraucher ermöglichen sollte. Verbände können dann im Namen von Geschädigten vor Gericht ziehen. Mittlerweile ist das Gesetz beschlossen. Jetzt will Barley die bisher als wirkungslos kritisierte Mietpreisbremse anziehen. Beim Datenschutz versucht sie, Internetriesen wie Facebook auf die Füße zu treten. Doch in der heiklen Verfassungsfrage der Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze, die Seehofer vorantreibt, hält sie sich bislang zurück. Fazit: gut. (cu) Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Hubertus Heil (SPD), Arbeitsminister: Weniger befristete Arbeitsverträge, Rückkehrrecht aus Teilzeit auf einen Vollzeitjob, ein Rentenpaket mit stabilen Beiträgen, etwas mehr Mütterrente – Heil ist mit einem straffen Programm gestartet, das er bislang sehr geräuschlos abarbeitet. Ihm ist die Sache wichtiger als eine schnelle Schlagzeile. Offen bleibt bisher, wo er auf dem für die SPD so wichtigen Feld der Arbeits- und Sozialpolitik eigene Akzente setzen will. Spätestens das Großprojekt Reform der Rente, an der erst einmal eine Kommission arbeiten soll, bietet dem Ex-SPD-Generalsekretär aus Peine die Chance zur Profilierung. Fazit: sehr gut. (phn) Foto: Michael Kappeler / dpa

Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigungsministerin: Vor vier Jahren startete die erste Frau an der Spitze der Bundeswehr mit der Ansage: Ich muss erst lernen. Das ist lange vorbei. Die Verteidigungsministerin ist in ihrem Job angekommen. Das heißt aber nicht, dass es einfacher geworden ist. Viele ungelösten Probleme liegen auf ihrem Schreibtisch. Vor allem die chronisch schlechte Ausstattung der Truppe sorgt immer wieder für Kritik. Zu viele Panzer fahren nicht, zu viele Jets fliegen nicht, zu viele Schiffe schwimmen nicht. Von der Leyen kämpft um mehr Geld, müsste aber in außenpolitisch unruhigen Zeiten mehr Gas bei den vielen Reformen geben. Fazit: mittelmäßig. (ak) Foto: Kay Nietfeld / dpa

Julia Klöckner (CDU), Landwirtschaftsministerin: Gerne mehr Tierwohl in der Landwirtschaft, gerne weniger Glyphosat auf den Feldern und nicht so viel Zucker im Essen wäre auch schön. Aber bitte: alles ohne Druck. Die Winzertochter aus Rheinland-Pfalz, die dort zweimal als Spitzenkandidatin scheiterte, setzt viel auf Freiwilligkeit, möchte weder Landwirte noch Konsumenten überfordern. Damit ist sie näher bei den mächtigen Agrarverbänden als bei ihrer Kabinettskollegin Schulze. Die hätte Glyphosat gern noch in dieser Wahlperiode von den Feldern verbannt. Klöckner will ein Verbot für Hobbygärtner. Fazit: mittelmäßig. (tma) Foto: Adam Berry / Getty Images

Franziska Giffey (SPD), Familienministein: Aus ihrer Zeit als Bürgermeisterin des Berliner Problemviertels Neukölln hat Giffey ein dickes Fell und klare Ansagen zur Integration mitgebracht. Ihr Thema: Bildung für alle, von Anfang an. Mit einem „Gute-Kita-Gesetz“ will sie den Ländern dabei unter die Arme greifen, unter anderem mit einem Einstieg in die Gebührenfreiheit, mehr Personal und gezieltere Sprachförderung. Ihre Vorgängerinnen Manuela Schwesig und Katarina Barley haben gezeigt, dass das Familienressort ein Sprungbrett sein kann. Das wird Giffey, die in der SPD aber keine Hausmacht hat, nicht entgangen sein. Fazit: sehr gut. (jule) Foto: Michele Tantussi / Getty Images



Jens Spahn (CDU), Gesundheitsminister: Eine Einarbeitungszeit brauchte Spahn nicht, er kennt sein Fachgebiet. Entsprechend hoch ist das Tempo, mit dem er gestartet ist. Gleich drei Gesetzentwürfe will Spahn bis zur Sommerpause auf den Weg gebracht haben. Es geht um mehr Pflegekräfte, kürzere Wartezeiten auf Arzttermine und geringere Kassenbeiträge für Arbeitnehmer und Rentner. Schmerzhaft musste Spahn lernen, dass seine eigene Fraktion, der Koalitionspartner SPD und Lobbygruppen mitreden wollen. Trotzdem: Spahn, der in der CDU nach der Merkel-Ära ganz nach vorne will, ist auf dem richtigen Weg. Fazit: sehr gut. (phn) Foto: Sina Schuldt / dpa

Andreas Scheuer (CSU), Verkehrsminister: Von seinem Vorgänger Alexander Dobrindt hat Scheuer viele Probleme geerbt: die schwelende Diesel-Krise mit drohenden Fahrverboten, das CSU-Lieblingsthema Pkw-Maut. Letztere wird nur mit viel Glück noch vor der nächsten Bundestagswahl eingeführt. Beim Diesel bestellte er Daimler-Chef Dieter Zetsche zum Rapport ein. Wirkliche Lösungen präsentiert er aber auch nicht. Scheuer sieht sich dennoch vor allem als Auto-Minister. Zu anderen Verkehrsmitteln wie der Bahn, dem Nahverkehr oder dem Fahrrad fällt dem früheren CSU-General bislang herzlich wenig ein. Fazit: mittelmäßig. (phn) Foto: Michael Kappeler / dpa

Svenja Schulze (SPD), Umweltministerin: Svenja Schulze, die aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin gekommen ist, ist keine Frau der radikalen Töne. Als langjähriges Mitglied sowohl der Bergbaugewerkschaft IG BCE als auch des Naturschutzbundes versucht sie, Wirtschaft und Umweltschutz zu versöhnen. Ob das funktioniert, kann sie beim Kohle-Ausstieg zeigen. Bis Ende dieses Jahres soll ein Enddatum stehen, erarbeitet von einer Kommission. Dass Schulze auch deutlich werden kann, haben die Autokonzerne erfahren. Sie hat klargemacht, wer ihrer Meinung nach die Kosten für den Dieselskandal tragen muss. Fazit: mittelmäßig (tma) Foto: Carsten Koall / Getty Images

Anja Karliczek (CDU), Bildungsministerin: Anja Wer? Nur ein Prozent der befragten Bürger wussten in einer Umfrage kurz nach dem GroKo-Start, wer sie ist. Die Kanzlerin hatte die CDU-Abgeordnete als Überraschungsfrau hervorgezaubert. Die 47 Jahre alte Hotelmanagerin aus dem Münsterland ist blass geblieben, außer recht generell gehaltenen Verlautbarungen, dass Schulen digitaler werden müssen, war noch wenig zu hören. Dabei hat Karliczek Mittel: Fünf Milliarden Euro stehen im Koalitionsvertrag allein für das Digitalpaket Schule. Bleibt abzuwarten, wie schnell sie die in die Klassenzimmer bringt. Fazit: bisher enttäuschend. (jule) Foto: Malte Christians / dpa

Gerd Müller (CSU), Entwicklungsminister: Für Müller leuchtet das Rampenlicht. Alle diskutieren über Flucht und ihre Ursachen. Eigentlich sein Kerngebiet. Doch der CSU-Mann bleibt hinter der Bühne, kaum hörbar, während Parteikollegen dem Publikum eine Show liefern. Das ist sympathisch – doch muss Müller sich jetzt lautstark einmischen. Er hat die Konflikte in Afrika zur „Jahrhundertaufgabe“ erklärt. Für Deutschland. Für Europa. Das ist richtig. Er fordert Milliarden Euro Hilfe für den Kontinent. Mehr Geld für seinen „Marschall-Plan“ gab die Regierung jedoch nicht. Viele Projekte zeigen noch keine Durchschlagskraft. Fazit: mittelmäßig. (cu) Foto: Gregor Fischer / dpa



Helge Braun (CDU), Kanzleramtsminister: Besonnen und entscheidungsstark: So wird Helge Braun beschrieben. Der Hesse ist im Kanzleramt Merkels Sechser, der im defensiven Mittelfeld alle Probleme abräumen soll. Bei der Spieleröffnung, Stichwort Digitalisierung, hapert es. Die Milliarden­investitionen für schnelles Internet oder Roboter-Intelligenz brauchen Zeit. Beim Asyl-Krisengipfel von CDU und CSU mit Merkel, Seehofer, Söder und Bouffier saß Braun ebenfalls mit am Tisch. Bislang sucht der „Chef BK“ – anders als sein Vorgänger Peter Altmaier – nicht das Scheinwerferlicht. Aber das kann ja noch kommen. Fazit: mittelmäßig. (tb) Foto: Inga Kjer/photothek.net / imago/photothek



Es gibt nur wenige Langzeitumfragen, die so eindrücklich den Nerv der Zeit treffen – und gleichzeitig sichtbar machen, wie sich Ängste über die Jahre verändern: Seit 1992, und damit immerhin schon seit 27 Jahren, läuft die Studie der R+V Versicherung. Die meisten Fragen sind seit Anfang an dabei, doch jedes Mal gibt es eine Sonderfrage, die auf aktuelle Ängste abhebt, für die es in den Jahren zuvor keinen Anlass gab. Donald Trump ist so ein Fall.

Deutsche haben am meisten Angst vor Donald Trump

Die Studienautoren wollten diesmal wissen, ob die Deutschen Angst davor haben, dass die Politik des US-Präsidenten die Welt gefährlicher macht. Das Ergebnis: Die Sorge um die Gefährdung der internationalen Lage durch Trumps Politik landete auf Anhieb auf Platz eins der größten Ängste der Deutschen, 69 Prozent der Bundesbürger haben große Angst vor den Folgen des politischen Klimawandels in Washington.

Das sind die zehn größte Ängste der Deutschen:

• Gefährliche Welt durch Trump-Politik

• Überforderung von Deutschen/Behörden durch Flüchtlinge

• Spannungen durch Zuzug von Ausländern

• Überforderung der Politiker

• Terrorismus

• Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise

• Politischer Extremismus

• Naturkatastrophen

• Schadstoffe in Nahrungsmitteln

• Pflegefall im Alter

„Die Deutschen sind alarmiert“, sagt Politikwissenschaftler Schmidt. „Trumps rabiate ‚America First‘-Politik, seine Aggression gegen internationale Arrangements wie die Nato und die nicht minder aggressive Handels- und Sicherheitspolitik auch gegenüber Verbündeten verschrecken die Bevölkerungsmehrheit“, so Schmidt. Verstärkend wirkten Trumps gezielte Attacken gegen Deutschland.

„Wenn die USA sich weigern sollten, Ländern mit vermeintlich zu geringen Verteidigungsausgaben militärischen Beistand zu leisten, bringt das die derzeit verteidigungsunfähige Bundesrepublik in eine schwierige Lage.“ Auch das macht vielen Menschen, gerade mit Blick auf Russland, große Sorgen. „So eine Herausforderung hatten wir noch nie“, sagt Schmidt.

Die Terrorangst ist deutlich zurückgegangen

Eine andere Angst dagegen schwindet wieder – nachdem sie in den Jahren zuvor alles dominiert hatte: die Angst vor Terroranschlägen. Nach den schweren Attentaten von Paris , Nizza und vom Berliner Breitscheidplatz lag die Furcht vor terroristischen Anschlägen in den vergangenen zwei Jahren auf Platz eins der Ängste-Skala – mit extrem hohen Werten von über 70 Prozent. In diesem Jahr ist die Terrorangst auf Platz fünf abgesackt.

Das liegt unter anderem schlicht daran, dass Europa in den letzten Monaten von schweren Attentaten verschont blieb. Die Sicherheitsbehörden dagegen geben keine Entwarnung. Doch der Angsthaushalt der Deutschen ist in diesen Tagen anders gewichtet.

Angst vor Trennung und Scheidung überraschend klein

Auf einem Allzeittief landen diesmal zwei Ängste, die in den vergangenen Jahren deutlich stärker waren: Die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz und die Angst vor Drogensucht bei den eigenen Kindern. Stark gesunken ist auch die Angst vor einem Krieg mit deutscher Beteiligung. Nach einem Rückgang von elf Prozentpunkten liegt die Sorge jetzt bei 35 Prozent.

Besonders klein ist auch die Angst der Deutschen vor Trennung und Scheidung. Ein Beispiel, das deutlich zeigt, wie wenig individuelle Sorgen mit objektiven Fakten übereinstimmen müssen: Wer die hohen Scheidungsraten kennt, müsste eigentlich viel größere Angst vor einem Ehe-Aus haben.

Die Menschen im Nordwesten sind gelassener als die Bayern

Irrational ist auch, dass die Deutschen noch immer deutlich größere Angst vor einem Terroranschlag haben als davor, Opfer von Einbruch, Diebstahl, Körperverletzung oder Betrug zu werden: In den eigenen vier Wänden bestohlen zu werden oder Betrügern in die Hände zu fallen – das ist um ein Vielfaches wahrscheinlicher.

Doch Ängste entstehen eben nicht nur durch Fakten und Ereignisse. Sie wachsen, wenn viele darüber reden, und schwinden, wenn andere Themen in den Vordergrund drängen. „Viele Menschen richten sich danach, was die Vertrauenspersonen in ihrem Umfeld sagen“, erklärt Schmidt.

Generell, das zeigt auch die aktuelle Umfrage, haben Frauen größere Ängste als Männer, Ältere fürchten sich eher als Jüngere, im Osten sind die Sorgen größer als im Westen. Im Vergleich der einzelnen Bundesländer zeigt sich: Die Menschen in Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind etwas gelassener als Bayern, Sachsen, Thüringer oder die Menschen an Rhein und Ruhr. Die ängstlichsten Deutschen leben in Sachsen-Anhalt.

