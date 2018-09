"Hitlergruß" bei Demos in Chemnitz: Polizei ermittelt sechs Tatverdächtige

Vermummte jagen in Chemnitz Flüchtling und prügeln ihn Hetzjagd auf Flüchtlinge in Chemnitz: Ein Afghane ist von Vermummten zusammengeschlagen worden. Reporterin Johanna Rüdiger hat ihn getroffen und mit ihm gesprochen. Im Video erzählt er seine Geschichte.

Chemnitz. Beamte der Bereitschaftspolizei haben sechs Tatverdächtige ermittelt, die bei Versammlungen in Chemnitz den „Hitlergruß“ gezeigt haben sollen. Das teilte die Polizei Sachsen am Donnerstag auf Facebook mit.

Die Personen waren bei verschiedenen Kundgebungen und Aufmärschen in der vergangenen Woche aufgefallen, weil sie mutmaßlich Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86a StGB) verwendet hatten. Meist handelte es sich dabei nach Angaben der Polizei um den so genannten „Hitlergruß“.

Beschleunigte Verfahren in zwei Fällen

Beamte erkannten die Tatverdächtigen demnach bei anderen Versammlungen wieder und nahmen deren Personalien auf. Die Informationen würden nun in die Ermittlungen des sächsischen Landeskriminalamtes einfließen. Gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft werde „eine rasche Bearbeitung der Verfahren“ angestrebt.

In dem Posting heißt es, dass in zwei Fällen bereits ein beschleunigtes Verfahren beim Amtsgericht Chemnitz beantragt worden sei. In weiteren Fällen würde dieser Verfahrensweg geprüft.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 35-jährigen Mann in Chemnitz und anschließenden Ausschreitungen am Sonntag ist es in der sächsischen Stadt am Montag erneut zu Demonstrationen und Gewaltausbrüchen gekommen. Als Reaktion versammelten sich ebenfalls mehrere linke Gruppierungen, um sich dem Aufmarsch entgegenzustellen. Foto: Jan Woitas / dpa

Rechte Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift: „Asylflut stoppen“ in die Höhe. Foto: Jan Woitas / dpa

Auch Banner mit der Aufschrift „Kein Zutritt für Terror“ waren zu sehen, wie hier vor dem Karl-Marx-Monument. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Die Polizei versuchte, die Protestierenden zurückzuhalten. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Ein rechter Demonstrant mit Siegesgeste. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Im Laufe des Montagabends zogen die rechten Demonstranten durch die Chemnitzer Innenstadt. Teilnehmer berichteten von einer aggressiven Stimmung. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Während den Ausschreitungen wurden Böller und Pyrotechnik gezündet. Foto: Sean Gallup / Getty Images

„Aus beiden Versammlungslagern gab es Würfe von Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen. Dadurch wurden einige Menschen verletzt und müssen nun behandelt werden. Wir fordern eindringlich auf friedlich zu bleiben“, schrieb die Polizei Sachsen auf Twitter. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / REUTERS

Im Laufe des Tages trafen Unterstützer der rechten und linken Szene immer wieder aufeinander. Die Polizei versuchte, beide Lager auseinanderzuhalten. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Die Polizei eskortiert einen verletzten Teilnehmer. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Schon am Sonntag war eine spontane Demonstration nach den tödlichen Messerstichen auf einen Deutschen beim Chemnitzer Stadtfest in Angriffen auf Migranten gemündet. Aufgrund einer aktuellen Gefährdungslage verlassen die Besucher vergangenen Sonntag gegen 16 Uhr das Stadtfest. Foto: Alexander Prautzsch / dpa

Blumen und Kerzen liegen in der Chemnitzer Innenstadt dort, wo der 35-Jährige am Sonntag angegriffen wurde. Er starb wenig später. Foto: Sebastian Willnow / dpa



Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen am Rande des Chemnitzer Stadtfestes kam es in der vergangenen Woche zu zahlreichen Ausschreitungen. Mehrere Tausend Rechte und Rechtsextreme demonstrierten an den Tagen nach der tödlichen Messerattacke. (nqq)

