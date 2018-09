Wie kann man Menschen für politisches Engagement begeistern? Die Familienministerin hat nach den Ausschreitungen in Chemnitz eine Idee.

Rechtspopulismus Franziska Giffey regt Gesetz zur Förderung der Demokratie an

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey macht sich nach ihrem Besuch in Chemnitz für ein Gesetz zur Förderung der Demokratie stark. Dieses müsse unmissverständlich klar machen: „Es ist auch die Aufgabe des Staates, die demokratische Bildung junger Menschen auf allen Ebenen zu organisieren“, sagte die SPD-Politikerin der „Welt“. Das Programm „Demokratie leben“ sei an vielen Stellen sehr hilfreich, könne aber nicht alle Probleme lösen. „Natürlich muss man sich die Frage stellen, wie man von Modellprojekten zu einer strukturellen Förderung kommt.“

Giffey prangerte zugleich eine fortschreitende Entpolitisierung der Gesellschaft an. In vielen Schulen und Vereinen werde überhaupt nicht mehr über Politik gesprochen. „Die Mittel für die Jugendarbeit wurden in Sachsen jahrelang gekürzt, die Folgen davon sehen wir jetzt.“ Sie haben aus vielen Gesprächen mit den Menschen vor Ort das tief empfundene Gefühl herausgehört, man sei nicht ebenbürtig, nicht gleich viel wert, man werde nicht wahrgenommen, „die da oben“ hätten keine Ahnung von den Verhältnissen vor Ort.

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 35-Jährigen kommt Chemnitz nicht mehr zu Ruhe. Am Montag spielen mehrere Bands gegen Rechts. Am Abend stehen Zuschauer vor dem Konzert unter dem Motto „#wirsindmehr“ auf dem Parkplatz vor der Johanniskirche. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Ein Besucher der Veranstaltung. Bei dem Konzert wollen unter anderem Marteria und Casper, Kraftclub und „Die Toten Hosen“ auftreten. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Campino, Sänger von „Die Toten Hosen“, während einer Pressekonferenz am Montag: „Wir haben uns gefreut, dass wir als alte Cowboys kurz vor der Rente noch gefragt werden“. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Der deutsche Rapper Marteria meinte vorab, er fühle sich durch die Vorkommnisse in Chemnitz an die fremdenfeindlichen Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen erinnert. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Konzertbesucher warteten schon tagsüber auf dem Parkplatz an der Johanniskirche hinter einer Absperrung vor der Bühne auf den Beginn des Konzerts. 20.000 Konzertbesucher wurden erwartet. Foto: Sebastian Kahnert / dpa



Dieses Foto vom Samstag zeigt noch die Teilnehmer der Kundgebung der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz, die sich vor dem Karl-Marx-Denkmal versammelten. Foto: Boris Roessler / dpa

Am 26. August war Daniel H. bei einem Messerangriff mutmaßlich durch einen Syrer und einen Iraker am Rande des Chemnitzer Stadtfestes getötet worden. Zwei seiner Begleiter wurden verletzt. Das Fest wurde daraufhin abgebrochen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Am 26. und 27. August kam es daraufhin bei Demonstrationen in Chemnitz zu Ausschreitungen. Rechtsextreme zogen durch die Stadt, griffen Menschen an, die sie für Ausländer hielten. Foto: Andreas Seidel / dpa

Die Vorfälle haben in Politik und Gesellschaft die Debatte über Ausländerfeindlichkeit und Integration befeuert. Am Montagnachmittag wollen in Chemnitz Künstler wie die Toten Hosen und Kraftklub unter dem Motto „Wir sind mehr“ gratis gegen Rechts singen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Am Sonntag fand eine friedliche Protestkundgebung der Evangelisch-Lutherischen Kirche Chemnitz unter dem Motto „Wir in Chemnitz – aufeinander hören, miteinander handeln“ statt. Ein Kind hielt ein Schild mit einem bunten Regenbogen und der Aufschrift „Grenzenlose Menschlichkeit“ in die Luft. Foto: Monika Skolimowska / dpa



„Das ist ein freundliches und friedliches Land, die Mehrheit steht für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag vor dem Rathaus der sächsischen Stadt. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Am Samstag war es in Chemnitz erneut zu mehreren Demonstrationen gekommen. Foto: --- / dpa

Der Polizei zufolge standen 8000 Teilnehmern an rechtsgerichteten Protesten 3000 Gegendemonstranten gegenüber. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Die rechtspopulistische Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“ hat sich mit der Demo von AfD und Pegida zusammengeschlossen. Gemeinsam zogen sie durch die Stadt. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Auch Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, nahm an der Demonstration teil. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



Pegidagründer Lutz Bachmann machte ein Selfie vor einem Foto der ermordeten Iulia aus Viersen (Niederrhein). Die 15-Jährige wurde im Juni 2018 am hellichten Tag in einem Park niedergestochen. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Am Samstag kam auch zu Auseinandersetzungen. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Laut Polizei wurden 18 Menschen verletzt, darunter drei Beamte. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Journalisten wurden AfD-Mitgliedern attackiert. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Bis Sonntagmittag lagen 37 Strafanzeigen vor, mehrheitlich zu Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen und Straftaten nach dem Versammlungsgesetz. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte am Freitag am Tatort der Messerstecherei Blumen niedergelegt. Sie war das erste Mitglied der Bundesregierung, das Chemnitz nach den Krawallen besucht hat. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Am 27. August zogen tausende Rechtsextreme auf Chemnitz’ Straßen. Die Polizei hatte Mühe, die Rechten vom Gegenprotest fernzuhalten. Immer wieder versuchten sie Polizeiketten zu durchbrechen, warfen Flaschen und Böller. Die Polizei ermittelt nach Montag gegen zehn Personen, die den Hitlergruß gezeigt hatten. Foto: Jan Woitas / dpa



Über Flüchtlinge reden, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden

Politik und Gesellschaft müssten Räume schaffen, in denen hochkochende Emotionen und Bedenken offen diskutiert werden könnten, sagte Giffey. Dass in den letzten Jahren mehr Flüchtlinge ins Land gekommen seien, habe Verlustängste ausgelöst. „Darüber muss man reden dürfen, ohne in die rechte Ecke gestellt zu werden.“

Am Mittwoch gibt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Landtag in Dresden eine Regierungserklärung ab. Es wird erwartet, dass er zu den ausländerfeindlichen Übergriffen und Protesten Rechter in Chemnitz sowie dem Rechtsextremismus in Sachsen Stellung nimmt. Auch Kanzlerin Angela Merkel kündigte an, nach Chemnitz reisen zu wollen. (dpa)



