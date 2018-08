Paris. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht Anfang September den französischen Staatschef Emmanuel Macron in Paris. Das wurde am Dienstag aus Kreisen des Élyséepalastes bestätigt.

Der genaue Termin des Treffens wurde zunächst nicht genannt, auch zu geplanten Themen gab es noch keine Angaben. Der Besuch fällt in die Zeit vor dem informellen EU-Gipfel in Salzburg – die Staats- und Regierungschefs kommen am 19. und 20. September in der österreichischen Stadt zusammen. (dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.