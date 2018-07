Nach Kotau vor Wladimir Putin steht Donald Trump unter Druck wie nie zuvor

Washington. In Amerika gingen am Dienstag die negativen Superlative aus. Nach dem als katastrophal empfundenen Kotau von Donald Trump vor seinem russischen Gegenüber Wladimir Putin in Helsinki war keine Vokabel zu drastisch, kein Vorwurf zu hart.

Durch die Bank wurde dem amerikanischen Präsidenten „schwaches“, „erbärmliches“ und „für alle Amerikaner erniedrigendes Verhalten“ vorgeworfen, das in der Geschichte „ohne Beispiel ist“.

Selbst relevante Stimmen in Politik und Medien, die sonst immer für Trump eintreten, konnten ihre Entsetzen darüber nicht verbergen, was der überparteilich anerkannte Kolumnist der New York Times, Thomas Friedman, und der frühere CIA-Chef John Brennan stellvertretend für viele auf diesen dramatischen Nenner brachten: Es gebe „überwältigende Belege dafür, dass Trump „Verhalten von Landesverrat“ an den Tag gelegt habe.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? — John O. Brennan (@JohnBrennan) July 16, 2018

Trump glaubt Putins Unschuldsbeteuerungen

Donald Trump und Wladimir Putin bei ihrem ersten bilateralen Treffen.

Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Alle Kritik war wie ein Lichtstrahl gerichtet auf eine Szene, die es so in der Tat noch nie gegeben hat. Anstatt sich zu den schwer widerlegbaren Befunden seiner eigenen Sicherheits- und Justiz-Organe zu bekennen, die Russland illegale Störmanöver bei den Präsidentschaftswahlen 2016 zu Ungunsten der Demokratin Hillary Clinton vorwerfen und bereits Dutzende Anklagen erhoben haben, machte sich Trump die Unschuldsbeteuerung von Putin zu eigen, der jede ihm unterstellte Einmischung abstritt.

„Ich habe großes Vertrauen in meine Geheimdienstleute, aber ich sage euch, dass das heutige Dementi von Präsident Putin extrem stark und wuchtig war“, erklärte Trump vor den Augen und Ohren der Weltöffentlichkeit. Ein Satz für die Geschichtsbücher.

Trump und Putin setzen auf Vertrauen und Zusammenarbeit US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin stellten auf ihrem ersten Gipfeltreffen die Suche nach Gemeinsamkeiten in den Vordergrund. Trump und Putin setzen auf Vertrauen und Zusammenarbeit

Brachialer Sturm der Entrüstung im Internet

Binnen Minuten brach im Internet ein brachialer Sturm der Entrüstung los, der Trump noch vor der Rückkehr nach Washington zu einer getwitterten Schadensbegrenzung zwang. Tenor: Es bleibe bei seiner Vertrauenserklärung an die eigenen Geheimdienste. Allerdings dürften sich die beiden größten Atommächte der Erde nicht in Probleme aus der Vergangenheit verkämpfen, sondern müssten sich den großen Themen der Zukunft zuwenden. Im Klartext: präsidialer Schlussstrich. Basta.

Wie weit der Präsident damit an der allgemeinen Gefühlslage vorbei zielte, zeigt die Gegenwehr vieler Schlüsselfiguren in Politik und Regierung. Vorneweg Dan Coats. Der frühere US-Botschafter in Berlin, jetzt oberster Geheimdienst-Koordinator unter Trump, hatte lange vor Helsinki bekräftigt, was sämtliche US-Dienste einstimmig beurkunden: dass der Kreml mit manipulativen, kriminellen Absichten 2016 mehrfach in den Wahlprozess eingreifen ließ. Und, noch viel wichtiger, dass Moskau dies auch bei den bereits in vier Monaten stattfindenden Zwischenwahlen im Kongress erneut zu tun gedenke.

Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russische Staatschef Wladimir Putin: Das Zusammentreffen war mit Spannung erwartet worden. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Die Staatschefs trafen am Montag nacheinander am Amtssitz des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö ein. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Es ist nicht das erste Zusammentreffen der beiden, aber es ist das erste Mal, dass die Präsidenten bei einem bilateralen Gipfel aufeinander treffen. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Wie immer bei Trumps Auftritten – und vor allem bei diesem mit Spannung erwarteten – beobachten nicht nur die Fotografen den Handschlag ganz genau. „Kurz, aber kräftig“ wurde er von Augenzeugen beschrieben. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

In den Gesprächen werde es unter anderem um Atomwaffen, Handelsfragen und die Beziehungen zu China gehen, kündigte der US-Präsident vor dem Vier-Augen-Gespräch an. Russland und die USA hielten 90 Prozent des weltweiten Nukleararsenals. „Das ist keine gute Sache, das ist eine schlechte Sache“, sagte er. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS



„Es ist an der Zeit, detailliert über unsere bilateralen Beziehungen zu sprechen und über die schmerzhaften Punkte auf der Welt. Davon gibt es sehr viele“, sagte Putin. Nur wenige Stunden vor dem Treffen hatte Trump das Verhältnis der beiden Länder als historisch schlecht bezeichnet. Das liege aber an der vorherigen amerikanischen Regierung und den Ermittlungen in der Russland-Affäre. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

In der gemeinsamen Pressekonferenz zum Abschluss des Gipfels im finnischen Präsidentenpalast äußerten sich Trump und Putin zufrieden mit ihrem Treffen. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Putin schlug den USA einen neuen Dialog über Fragen der atomaren Rüstungskontrolle vor. Russland und die USA als größte Atommächte der Welt stünden in einer besonderen Verantwortung, sagte Putin. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Trump wurde mehrfach von Journalisten auf die russische Einmischung in die Präsidentschaftswahl 2016 angesprochen, die US-Geheimdienste für erwiesen halten. Trump konnte sich – während er neben Putin stand – nicht dazu durchringen, auf die Frage zu Antworten, ob er in dieser Frage den US-Geheimdiensten oder Wladimir Putin mehr vertraue. Foto: GRIGORY DUKOR / REUTERS

Putin hatte deutlich gesagt, dass Russland sich nicht in die Wahl eingemischt habe. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS



Putin überreichte Trump als Gastgeber der am Sonntag beendeten Weltmeisterschaft einen Fußball. Dies sei ein symbolisches Geschenk für einen der Gastgeber der übernächsten WM, sagt Putin. Foto: GRIGORY DUKOR / REUTERS

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird gemeinsam von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet. Trump wollte den Ball nicht festhalten. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Er warf ihn zu seiner Frau: First Lady Melania saß neben US-Außenminister Pompeo. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Vor der Pressekonferenz hatte es einen Zwischenfall gegeben. Ein Mann hielt einen Zettel hoch, mit dem er ein Abkommen zum Verbot von Atomwaffen forderte. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Wer der Mann war, wurde zunächst nicht bekannt. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes überwältigten ihn, dann wurde er aus dem Saal geführt. Foto: Alexander Zemlianichenko / dpa



Zwischen dem Vier-Augen-Gespräch und der Pressekonferenz gab es ein Arbeitslunch. Foto: Heikki Saukkomaa / dpa

„Unsere Beziehung zu Russland war NIEMALS schlechter, dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!“, hatte Trump am Morgen auf Twitter geschrieben. US-Geheimdienste beschuldigen Russland, sich mit Hackerangriffen in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. Ein Sonderermittler prüft, ob es dabei geheime Absprachen mit Trumps Wahlkampflager gab. Trump hat diese Untersuchung wiederholt als „Hexenjagd“ bezeichnet. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Das erste Aufeinandertreffen der Präsidenten in Helsinki hatte sich um 50 Minuten verzögert. Foto: Seppo Samuli / dpa

Putin war mit Verspätung in Finnland gelandet. Foto: Roni Rekomaa / dpa

Am Morgen hatte Finnlands Präsident Sauli Niinistö (r.) mit seiner Frau Jenni Haukio (l.) Donald Trump und First Lady Melania im Amtssitz Mäntyniemi empfangen. Foto: Martti Kainulainen / dpa



Demonstranten protestierten auch in Helsinki gegen Trumps Innenpolitik, die es Frauen immer schwerer machen soll, das vom Obersten Gerichtshof der USA verbriefte Recht auf Abtreibung wahrzunehmen. Foto: INTS KALNINS / REUTERS



Geheimdienst-Koordinator widerspricht Trump

Das Vornehmeste in der Demokratie – das Vertrauen in die Unverletzlichkeit der Wahlen – ist damit in den USA weiter akut bedroht. Nachdem Trump in Helsinki Coats Wort hemdsärmelig mit dem von Putin auf eine Glaubwürdigkeitsebene stellte, erneuerte der 75-Jährige seine Vorwürfe gegen Russland und warf Trump de facto damit den Fehdehandschuh hin. „Wir waren deutlich in unserer Einschätzung über die russische Intervention bei der Wahl von 2016 und über ihre weiterhin anhaltenden, umfassenden Anstrengungen, unsere Demokratie zu unterminieren“, erklärte Coats schriftlich, „und wir werden daran festhalten, weiterhin ungeschönte und objektive Geheimdienstinformationen zu liefern, um unsere nationale Sicherheit zu gewährleisten.“

Aber wird er auch die letzte Konsequenz ziehen und – wie die „Washington Post“ in einem flammenden Kommentar forderte – gemeinsam mit anderen hochrangigen Regierungsmitgliedern zurücktreten, „um sich nicht länger mitschuldig zu machen“?.

Akut rechnet niemand damit im Raumschiff Washington. Auch dem Zorn-Tsunami, den Kongress-Abgeordnete beider großen Parteien und Mitarbeiter früherer Regierungen lostraten, wird eine überschaubare Halbwertzeit beschieden.

Einhellige Ablehnung – bei Demokraten und Republikanern

Dabei war die Phalanx der einhelligen Ablehnung so fest wie nie. Vom republikanischen Urgestein Senator John McCain („eine der schändlichsten Vorstellungen eines amerikanischen Präsidenten seit Menschengedenken“) über Senats-Fraktionschef Mitch McConnell („Russland ist nicht unser Freund“) bis zum Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Senat, Bob Corker („Wir tippen, dass Putin gerade Kaviar isst“) – kein Republikaner von Rang ließ auch nur ein gutes Haar an Trump. Bei den Demokraten war die Tonlage erwartungsgemäß noch vernichtender. Senats-Anführer Chuck Schumer bezeichnet Trump als „gedankenlos und gefährlich“.

For the president of the United States to side with President Putin against American law enforcement, American defense officials, and American intelligence agencies is thoughtless, dangerous, and weak. The president is putting himself over our country. — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 16, 2018

Noch schmerzhafter für Trump ist der Liebesentzug bei erzkonservativen Büchsenspannern im außerparlamentarischen Raum und in den Medien. Newt Gingrich, der einst Bill Clinton zu Fall bringen wollte und sich bisher als einer der glühendsten Trump-Verehrer profiliert hat, war fassungslos: „Das war der ernsteste Fehler seiner bisherigen Präsidentschaft“, sagte der republikanische Senior, „und er muss sofort korrigiert werden.“

President Trump must clarify his statements in Helsinki on our intelligence system and Putin. It is the most serious mistake of his presidency and must be corrected—-immediately. — Newt Gingrich (@newtgingrich) July 16, 2018

US-Kommentatoren glauben an Schaden für Kongress-Wahlen

Wer am Dienstag Trumps Hofberichterstattungssender Fox News einschaltete, bekam ebenfalls das Gefühl, dass etwas ins Rutschen gekommen sein könnte. „Schäbig“ oder „schändlich“ sind Vokabeln, die man dort im Zusammenhang mit Trump sonst nie hört. Selbst die unbelehrbaren Trump-Herolde Sean Hannity und Tucker Carlson, die exklusive Interviews mit dem Präsidenten bekamen, fühlten sie sich nicht wohl in ihrer Haut.

Dass Trump der Welt gezeigt hat, dass er der „Lakai“ Putins ist („New York Times“), werde dem Präsidenten und den ihn tragenden Abgeordneten bei den Wahlen im November schaden, mutmaßen mehrere US-Kommentatoren. „Ein US-Präsident, der keine klare Kante gegenüber Russland zeigt, müsste bei aller Wertschätzung für den Anti-Politiker Trump für die meisten Amerikaner eine unverdauliche Angelegenheit sein“, sagte ein ehemaliger US-Diplomat unserer Redaktion.

Kann Trump auch dieses Fiasko unbeschadet überstehen?

Allerdings gelte es zu berücksichtigen, dass sich unter Trump, der seit mindestens drei Jahren wohlwollend über Putin spricht, gerade bei den konservativen Wählern in puncto Russland viel getan habe. Sahen 2015 noch 60 Prozent der republikanischen Anhänger in Russland die größte Bedrohung für Amerika, so sind es heute ausweislich einer Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Pew nur noch 38 Prozent. Es sei darum nicht auszuschließen, dass Trump auch diese „Katastrophe“ vergleichsweise unbeschadet übersteht.

Kern-Argument dieser Denkschule: Trump breche in der Russland-Affäre alle Attacken gegen ihn durch das Prisma seines historischen Wahlsieges. Lasse irgendwer, und seien es US-Geheimdienste, auch nur den Hauch eines Zweifels zu, dass sein Erfolg nicht hundertprozentig „made by Trump“ gewesen sein könnte, fühle sich der Präsident bei der Ehre gepackt und unterscheide nicht mehr „zwischen Freund und Feind“. Für diese Leidenschaft, fürchten Analysten, hätten viele seiner Wähler „mehr als Verständnis“.

Kompromittierendes Material? Wie Putin Trump zappeln ließ

Ändern könne sich dies allenfalls, wenn sich bewahrheiten sollte, was links von der politischen Mitte in den USA fast schon Überzeugung ist: dass Trump gar nicht anders konnte, als US-Interessen an Russland „zu verkaufen“, weil Moskau sensible Informationen über ihn und seine Geldgeschäfte besitzt, deren Veröffentlichung ihn Präsidentschaft und Freiheit kosten würden.

Bei diesem Aspekt fiel in Helsinki vielen auf, wie sehr Putin seinen „Buddy“ aus New York vor aller Augen zappeln ließ. Auf die Frage eine US-Korrespondenten, ob er, Putin, belastendes Material gegen Trump besitze, kam vom russischen Präsidenten eine umständliche Erklärung. Es seien viele Wirtschaftsführer aus den USA in Russland gewesen, spielte Putin auf die Zeit an, als Trump 2013 in Moskau am Rande eines Schönheitswettbewerbs erfolglos auf ein Treffen mit Putin hoffte. Die russischen Geheimdienste hätten nicht das Personal und die Mittel, um jeden einzeln zu überwachen, erklärte der Kreml-Herrscher leutselig.

Ein echtes Dementi hört sich anders an.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.