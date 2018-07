Horst Seehofer sorgt für Eklat: 69 Abschiebungen zum Geburtstag bestellt

Berlin. „Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 – das war von mir nicht so bestellt – Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war.“ Mit diesem Satz hat sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag viel Kritik eingehandelt.

Gemacht hat der Minister die wohl als Gag gedachte Bemerkung bei der Vorstellung seines „Masterplan Migration“ am Dienstagvormittag vor Journalisten in Berlin. Doch der „Witz“ kam nicht überall gut an.

„Ich wünsche Seehofer zu deinem 69 Geburtstag - Gesundheit und 69 Tage in Afghanistan im Krisengebiet ... ist ja alles sicher dort ...“, kommentierte der Dortmunder SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow Seehofers Aussage.

Ich wünsche #Seehofer zu deinem 69 Geburtstag - Gesundheit und 69 Tage in #Afghanistan im Krisengebiet ...

... ist ja alles sicher dort ... https://t.co/4WstD9vmkm — Marco Bülow (@marcobuelow) July 10, 2018

Andere Twittert äußerten sich ebenfalls kritisch zu dem Seehofer-Spruch – mal zynisch, mal bitter-böse. Eine kleine Auswahl. (W.B.)

Ausgerechnet an meinem 51. Geburtstag sind 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben worden. Und der Innenminister Seehofer (69) bemerkt dies (mit einer teuflisch lächelnden Fratze) in einer PK.



Bitte, gratuliert mir nächstes Jahr lieber erst am 5. Juli. Danke. — Heinrich Rudolf Bruns (@hrbruns) July 10, 2018

Ich ekel mich 69 Mal vor Herrn Seehofer. — sh¡møn (@mindfrax) July 10, 2018

Vielleicht sollte Seehofer einfach einmal 69 Tage schweigen. — Oliver Scheiber (@OliverScheiber1) July 10, 2018

Horst Seehofer berichtet voller Stolz, dass zu seinem 69. Geburtstag 69 Afghanen abgeschoben wurden und das dies wesentlich mehr wären als bisher üblich, er dies aber "so nicht bestellt" hätte. Geht es eigentlich noch zynischer? Ekelhaft. — Hauke Stiebert 🐺🥊 (@HStiebert) July 10, 2018

