Generaldebatte Bundestag: Merkel spricht nach Haushaltsberatungen

Berlin. Im Bundestag hat die Generalaussprache begonnen – erwartet wird ein Schlagabtausch über den umstrittenen Kompromiss von CDU und CSU in der Asylpolitik. Als erste Rednerin äußerte sich AfD-Chefin Alice Weidel als Vetreterin der größten Oppositionspartei.

Sie forderte nach den Auseinandersetzungen in der Union den Rücktritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Machen Sie dem Trauerspiel ein Ende und treten Sie bitte ab“, sagte die AfD-Fraktionschefin. Sie warf der Kanzlerin vor, beim EU-Gipfel vergangene Woche zur Asylpolitik in der EU nur „ein Bündel vager Absichtserklärungen“ erreicht zu haben, und dies als Lösung der Flüchtlingskrise verkaufen zu wollen. Deutschland sei von einem Stabilitätsanker zu einem Chaosfaktor in der EU geworden. Dafür trage Merkel die Verantwortung.

„Sie demontieren Ihren Innenminister, weil er damit droht (...) wenigstens teilweise geltendes Gesetz wieder anzuwenden“, sagte Weidel zu Merkel mit Blick auf den Streit zwischen CDU und CSU über die Abweisung von Asylbewerbern an deutschen Grenzen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) billige den Verzicht auf das Abweisen der Flüchtlinge und trage damit die Herrschaft des Unrechts mit. „Herr Seehofer, schade, Sie hätten Ihre Ehre wirklich retten können als der Mann, der Deutschland einen Neuanfang ermöglicht“, sagte Weidel.

Merkel: „Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen“

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verteidigte den geschlossenen Asylkompromiss und ihre Asylpolitik. Als nächste Rednerin legte sie den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten. Die Welt und die einzelnen Länder seien im tiefen Maße untereinander verflochten. „Deutschlands Zukunft ist mit Europa verbunden“, betonte Merkel.

Der Umgang mit dem Thema Migration wird nach Einschätzung der Kanzlerin darüber entscheiden, ob die Europäische Union Bestand hat. Es brauche rechtlich tragbare, realistische, solidarische Antworten, die die Menschen nicht überforderten, sagte sie. „Es muss mehr Ordnung in alle Arten der Migration kommen, damit Menschen den Eindruck haben, Recht und Ordnung werden durchgesetzt.“

Beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche habe man sich in langen Diskussionen und trotz unterschiedlicher Interessen darauf verständigt, dass der Umgang mit Migranten keine Frage für einzelne Länder in Europa sei, sondern „dass es eine Aufgabe ist, die alle angeht“, so Merkel.

Die Kanzlerin erklärte, inzwischen kämen schon 95 Prozent weniger Menschen als Bootsflüchtlinge über die zentrale Mittelmeerroute. Dennoch solle der Schutz der europäischen Außengrenzen weiter verstärkt werden. Mit Blick auf den geplanten Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex versprach sie: „Deutschland wird seinen Beitrag hier leisten.“

Grundsätzlicher Schlagabtausch

Die Generalaussprache ist traditionell der Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Bundestag. Eigentlicher Anlass der Debatte sind die Schlussberatungen über den Bundeshaushalt 2018 in Höhe von 343,6 Milliarden Euro. Wegen der langen Gespräche bis zur Bildung der Koalition von Union und SPD wird bisher mit einem Haushalt regiert, der nur dringend notwendige Ausgaben vorsieht.

Regierung und Opposition nutzen die Aussprache über den Kanzleretat für einen grundsätzlichen Schlagabtausch über die Regierungspolitik. Im Vergleich zu Debatten über Einzeletats, die von den jeweiligen Fachpolitikern bestritten werden, ergreifen in der Generalaussprache Kanzlerin Merkel sowie die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen das Wort.

Am Donnerstag soll der Bundestag die Haushaltspläne final beschließen. Bereits am Freitag will das Kabinett dann den Entwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für 2019 beschließen. (les/dpa)

Wie funktionieren Transitzentren? seehofer merkel Wie funktionieren Transitzentren?

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.