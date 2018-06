Unionslieder: Twitter-Nutzer machen sich über Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer lustig

Am Montag könnte eine Entscheidung im Asylstreit fallen. Twitter-Nutzer nehmen den Konflikt unter dem Hashtag „Unionslieder“ mit Humor.

Vertrauensfrage, Neuwahlen: Was man zur Regierungskrise wissen muss

Regierungskrise: Darf Seehofer einfach im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen? Und was passiert, wenn Merkel die Vertrauensfrage stellt? Redakteurin Johanna Rüdiger beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Asylstreit.

Regierungskrise: Darf Seehofer einfach im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen? Und was passiert, wenn Merkel die Vertrauensfrage stellt? Redakteurin Johanna Rüdiger beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Asylstreit.

Vertrauensfrage, Neuwahlen: Was man zur Regierungskrise wissen muss

Vertrauensfrage, Neuwahlen: Was man zur Regierungskrise wissen muss Regierungskrise: Darf Seehofer einfach im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen? Und was passiert, wenn Merkel die Vertrauensfrage stellt? Redakteurin Johanna Rüdiger beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Asylstreit.

#Unionslieder So machen sich Twitter-Nutzer über die Krise in Union lustig

Berlin. Der Showdown im Asylstreit zwischen Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer steht kurz bevor. Am Montag stellen sich die beiden öffentlich den Fragen der Medienvertreter. Merkel in der Berliner CDU-Zentrale, Seehofer in München.

Dann soll eine Entscheidung im Asylstreit fallen. Der Konflikt unter den Schwesterparteien könnte sogar dafür sorgen, dass die große Koalition platzt.

Sogar Politiker von CDU und CSU beteiligen sich

In den sozialen Medien wird die Auseinandersetzung innerhalb der Union mittlerweile nicht mehr ganz so ernst genommen. Unter dem Hashtag „Unionslieder“ haben die Twitter-Nutzer einen humorvollen Weg gefunden mit der angespannten Lage in der Politik umzugehen.

Seit Sonntagabend schlagen sie Lieder vor, die zum Streit zwischen CDU und CSU und den möglichen Konsequenzen passen.

Und sogar Politiker der Parteien haben sich bereits beteiligt. So etwa Bodo Löttgen, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen oder Patrick Schnieder, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Wir haben die (bisherigen) Highlights für Sie zusammengefasst:

Der Poet unter den Kabarettisten: Hans Dieter Hüsch - Sie alle haben Recht! https://t.co/PTVTDNAas7#Unionslieder — Bodo Löttgen (@bodoloettgen) June 18, 2018

„Wunder gibt es immer wieder“ #unionslieder — Patrick Schnieder (@PSchnieder) June 18, 2018

Hier ein kleiner Vorschlag für #Unionslieder: Howard Carpendale - Dann geh doch (HQ) 1978 https://t.co/vmoEfqKHUj #Unionsstreit — Miriam Hollstein (@HollsteinM) June 18, 2018

(fr)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.