Genervter Christian Lindner wird von Dauer-Klingel gestoppt

Legt er einmal los, ist Christian Lindner kaum zu stoppen. Was Politiker-Kollegen nicht gelingt, schaffte eine Klingel im Bundestag.

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner ist nicht gerade bekannt dafür, sich zurückzuhalten, wenn es um seinen politischen Standpunkt geht. Doch manchmal gibt es Gegner, die sind auch für ihn einfach zu mächtig.

Das musste Lindner jetzt im Bundestag erleben. Während eines Statements vor Journalisten wurde er immer wieder unterbrochen. Jedoch nicht von den Reportern oder von Politikerkollegen – stattdessen machte ihm eine penetrante Bundestags-Klingel zu schaffen.

Lindner versuchte es mit einem Scherz

Lindner versuchte, den ungewöhnlichen Störenfried mit Humor zu nehmen und das Klingeln auszusitzen. Doch die Rechnung ging nicht auf, wie ein Videomitschnitt der Szene zeigt:

Manchmal soll es einfach nicht sein. @c_lindner vs. die Klingel im Bundestag: pic.twitter.com/ddT7DIs5VO — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) June 14, 2018

„Aus unserer Sicht ist die Tragik, dass sowohl Frau Merkel als auch ...“, begann Lindner sein Statement, stoppte dann aber jäh, als ihn die Klingel zum ersten Mal belästigte. Er bemühte sich um eine entspannte Miene, nickte immer wieder und grinste.

„Ja, das ist live“, versuchte sich der medial erfahrene Liberale gerade an einem Scherz, als das Gebimmel aufhörte. „So. Das war ungewöhnlich“, bilanzierte Lindner, erzählte noch schnell etwas von „politisch reformbedürftig“ und „besser als nichts“ – als die Klingel erneut losdröhnte.

„Sehr gut, kann ich immer den Text noch mal rekapitulieren“, meinte Lindner, trat dabei aber schon nervös von einem Fuß auf den anderen. Und das war noch nicht alles.

„Eine Durchsage an alle Abgeordneten“, tönte es nun aus dem Lautsprecher. „Die unterbrochene Plenarsitzung beginnt jetzt wieder um 15.45 Uhr.“ Na gut. Nun aber. „Jetzt haben wir eine Chance, glaube ich“, so Lindner Ja. Oder das Essen ist fertig: „Nee, das Catering wartet. Also: und Klappe, Schnitt.“ Abgang Lindner.

Twitter spottet über Lindners Klingel-Rede

Immerhin bekam er auf Twitter positive Reaktionen für seinen Kampf mit der Klingel. „Klasse Rede, perfekt. So wünsche ich mir das“, „lobte“ ein Nutzer. Ein weiterer scherzte: „Das beste Interview mit Lindner, das ich je gesehen hab!“

Wieder ein anderer wünschte sich, dass man die Klingelstörung zur Regel machte – und unter anderem auch bei Markus Söder, Alice Weidel und Björn Höcke zum Einsatz brächte. (cho)

