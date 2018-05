Antisemitismus, Kippa-Träger mit Gürtel attackiert -Anklage erhoben

Antisemitische Attacke in Berlin – das Opfer filmt alles Antisemitische Attacke: Ein Mann hat in Berlin mit einem Gürtel einen Kippa tragenden Israeli geschlagen. Das Opfer filmte die Tat – das Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus hat das Video veröffentlicht.

Berlin. Einen Monat nach dem Angriff auf einen Kippa tragenden Israeli in Berlin hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Angreifer erhoben.

Der Vorwurf gegen den 19-jährigen Syrer lautet auf gefährliche Körperverletzung und Beleidigung, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Das Opfer erlitt laut Staatsanwaltschaft "eine aufgeplatzte Lieppe und hatte länger anhaltende Schmerzen an Kopf und Körper".

Zuständig für den Fall ist demnach das Jugendschöffengericht Tiergarten.

Am 17. April war der junge Israeli in Berlin-Prenzlauer Berg erst antisemitisch beschimpft und dann angegriffen worden. Der Täter schlug mit einem Gürtel auf ihn ein. Der Israeli filmte den Vorfall und stellte das Video ins Internet. Der Angriff löste eine Welle der Empörung aus und heizte die Debatte um Antisemitismus in Deutschland weiter an.

Antisimitscher Angriff Berlin-Prenzlauer Berg: Anklageerhebung pic.twitter.com/EuByUwfjr8 — GenStA Berlin (@GStABerlin) May 18, 2018

Kippa-Träger ist kein Jude

Das Opfer, ein in Deutschland lebender arabischer Israeli, hatte die Tat mit seinem Handy gefilmt und in den sozialen Netzwerken verbreitet. In dem Video ist zu sehen, wie der mutmaßliche Täter mit einem Gürtel auf den Filmenden einschlägt und ihn wiederholt als "Yahudi", arabisch für "Jude", bezeichnet.

Der Israeli ist nach eigener Aussage selbst kein Jude. Er hatte die Kippa als Experiment aufgezogen und wollte damit beweisen, dass das öffentliche Zeigen der jüdischen Kopfbedeckung in deutschen Straßen nicht gefährlich ist. (dpa/epd)

