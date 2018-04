SPD in Umfragen auf 17 Prozent abgerutscht

Berlin. Nach der Wahl von Andrea Nahles an die Parteispitze ist die SPD einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa zufolge auf 17 Prozent abgerutscht. Damit liegen die Sozialdemokraten im RTL/n-tv-"Trendbarometer" einen Punkt unter dem Wert der Vorwoche und fallen 3,5 Punkte hinter ihr Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 zurück. Im ZDF-"Politbarometer" vom vergangenen Freitag war die SPD nach der Nahles-Wahl von 19 auf 20 Prozent gestiegen.

Die SPD-Fraktionschefin war am 22. April auf dem Parteitag in Wiesbaden mit nur 66,3 Prozent der Stimmen zur ersten Frau an der Spitze der SPD gewählt worden. Sie hat einen weitreichenden Erneuerungsprozess versprochen.